'क्या वह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी', CM रेखा गुप्ता ने सिख विरोधी दंगे पर गांधी परिवार को घेरा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों के लिए गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला। सीएम गुप्ता ने कहा कि गांधी परिवार ने बार-बार लोकतंत्र की हत्या की है। इंदिरा गांधी ने 1975 में ऐसा किया, राजीव गांधी ने 1984 में किया और आज राहुल गांधी यही कर रहे हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों का हवाला देते हुए गांधी परिवार और कांग्रेस पर बार-बार लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। वह रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च में शामिल हुई थीं। इस मार्च में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों में मारे गए सिखों की याद में अपने सिर पर काली पट्टियां बांध रखी थीं।
रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की रैली के समय को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम गुप्ता ने सवाल किया कि क्या नवंबर 1984 की घटनाएं लोकतंत्र की हत्या के समान नहीं थीं? गुप्ता ने कहा कि भारत में सिख समुदाय उन लोगों से पूछ रहा है जो आज अपनी जेब में संविधान की प्रति रखते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। नवंबर 1984 में जो हुआ, उसका क्या? क्या वह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। यह एक ऐसी हत्या थी, जिसे खुद गांधी परिवार ने अंजाम दिया था? और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। गांधी परिवार ने बार-बार लोकतंत्र की हत्या की है। इंदिरा गांधी ने 1975 में ऐसा किया, राजीव गांधी ने 1984 में किया और आज राहुल गांधी यही कर रहे हैं। वे चुनी हुई सरकारों को चुनौती देकर ऐसा करते हैं। आज देश में अराजकता फैलाने वाले वही लोग हैं।
हजारों सिख परिवार खून के आंसू रो रहे हैं
सीएम गुप्ता ने आरोप लगाया कि हजारों सिख परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गांधी परिवार ने कभी उनके दुखों को स्वीकार भी किया है। हजारों सिख परिवार खून के आंसू रो रहे हैं। वे आज भी उस नरसंहार में अपने अपनों को खोने का गम मना रहे हैं, जो कांग्रेस के संरक्षण में हुआ था। लेकिन, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। क्या गांधी परिवार ने कभी उनके बारे में एक शब्द भी कहा है? इस खास दिन को चुनकर उन्होंने एक बार फिर एक जघन्य अपराध किया है, ठीक वैसा ही, जैसा उन्होंने 1984 में किया था।
सीएम गुप्ता ने बताया कि भाजपा की पदयात्रा में शामिल सिख समुदाय के लोग कांग्रेस और उसके सहयोगियों से जवाब मांग रहे थे। आज की पदयात्रा में शामिल हजारों सिख भाई-बहन कांग्रेस और उसके सहयोगियों से सवाल कर रहे हैं। उनकी चिंताओं का समाधान कब होगा। उन्हें न्याय कब मिलेगा? देश की जनता निश्चित रूप से इन अराजक तत्वों को जवाबदेह ठहराएगी।
दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिशः मल्होत्रा
वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने 'इंडिया' गठबंधन की रैली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली में जनजीवन को बाधित करने की एक कोशिश है। मल्होत्रा ने कहा कि यह कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कुछ गुंडों को इकट्ठा करके दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। 1, 2 और 3 नवंबर 1984 को कांग्रेस नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों ने दिल्ली सहित पूरे देश में सिखों का नरसंहार किया था। इस साल कांग्रेस 1 नवंबर को अपनी रैली कर रही है। सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस ने आज तक इस घटना के लिए न तो देश से और न ही सिख समुदाय से माफी मांगी है। दिल्ली के व्यापारी भी इस तरह के अराजक विरोध प्रदर्शनों का लगातार विरोध कर रहे हैं।
दरअसल, 'इंडिया' गठबंधन की 'चलो दिल्ली' रैली के जवाब में भाजपा पश्चिमी दिल्ली में एक मार्च निकाल रही है। इसका उद्देश्य 1984 के सिख-विरोधी दंगों को याद करना है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह हिंसा की बरसी पर एक राजनीतिक रैली कर रही है। ये आमने-सामने के विरोध-प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं, जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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