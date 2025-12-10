होटलों के फायर लाइसेंस के लिए दिल्ली सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, क्या बदलेगा?
दिल्ली सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट के फायर लाइसेंस के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार जल्द होटलों और रेस्टोरेंट के फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान किया है।
दिल्ली सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी के होटलों और रेस्टोरेंट के फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली में होटलों और रेस्टोरेंट के लिए सिंगल विंडो लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की जाए। यह कदम होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए व्यापार करने को आसान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
MCD, DDA और दिल्ली सरकार से अन्य लाइसेंस जारी करने की सुविधा के लिए कदम और उपाय शुरू किए जाएंगे। इससे भी होटलों और रेस्टोरेंट कारोबारियों को आसानी होगी। यह सब एक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से होगा। फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट के संबंध में निर्णय फायर समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में सामने आया कि पिछली सरकारों ने लाइसेंस जारी करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लंबित रखा था।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि उनकी सरकार ऐसे लंबित मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे रही है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए होटलो और रेस्टोरेंट पर मिस्ट फॉगिंग लगाने की सलाह भी दी गई है। मिस्ट फॉगिंग को अन्य हिस्सों में भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को भरोसा दिया कि राष्ट्रीय राजधानी को इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस का हब बनाने के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए जाएंगे ताकि दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़े।
गौरतलब है कि एक दिन पहले ही एमसीडी की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी होटलों, रेस्तरां और बार के निरीक्षण का निर्देश दिया था। एमसीडी ने यह भी फैसला लिया है कि वैध लाइसेंस और फायर एनओसी के बिना चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को 5 दिन के भीतर ऐसे होटलों की लाइसेंस स्थिति, बैठने की क्षमता और जरूरी सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन को लेकर क्षेत्र वार लिस्ट देने को कहा गया है।