Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi cm rekha gupta says fire licensing for hotels and restaurants will be done through third party audits
होटलों के फायर लाइसेंस के लिए दिल्ली सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, क्या बदलेगा?

होटलों के फायर लाइसेंस के लिए दिल्ली सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, क्या बदलेगा?

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट के फायर लाइसेंस के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार जल्द होटलों और रेस्टोरेंट के फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान किया है।

Dec 10, 2025 07:46 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी के होटलों और रेस्टोरेंट के फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली में होटलों और रेस्टोरेंट के लिए सिंगल विंडो लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की जाए। यह कदम होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए व्यापार करने को आसान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

MCD, DDA और दिल्ली सरकार से अन्य लाइसेंस जारी करने की सुविधा के लिए कदम और उपाय शुरू किए जाएंगे। इससे भी होटलों और रेस्टोरेंट कारोबारियों को आसानी होगी। यह सब एक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से होगा। फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट के संबंध में निर्णय फायर समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में सामने आया कि पिछली सरकारों ने लाइसेंस जारी करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लंबित रखा था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि उनकी सरकार ऐसे लंबित मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे रही है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए होटलो और रेस्टोरेंट पर मिस्ट फॉगिंग लगाने की सलाह भी दी गई है। मिस्ट फॉगिंग को अन्य हिस्सों में भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को भरोसा दिया कि राष्ट्रीय राजधानी को इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस का हब बनाने के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए जाएंगे ताकि दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़े।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही एमसीडी की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी होटलों, रेस्तरां और बार के निरीक्षण का निर्देश दिया था। एमसीडी ने यह भी फैसला लिया है कि वैध लाइसेंस और फायर एनओसी के बिना चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को 5 दिन के भीतर ऐसे होटलों की लाइसेंस स्थिति, बैठने की क्षमता और जरूरी सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन को लेकर क्षेत्र वार लिस्ट देने को कहा गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।