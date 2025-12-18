लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन...; CM रेखा गुप्ता ने प्रदूषण रोकने के उपायों को जरूरी बताया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि 'बिना पीयूसी के ईंधन नहीं' नियम से भले ही लोगों को असुविधा हो, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी वाहनों का परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है। एक जनसभा में सीएम गुप्ता ने कहा कि वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना शहर में किसी भी वाहन को ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता को रोकने के लिए यह जरूरी है।
उन्होंने कहा कि इससे लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन दिल्ली में चलने वाले प्रत्येक वाहन को प्रदूषण फैलाए बिना चलना चाहिए। यह हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे वाहन पीयूसी प्रमाणित हों। उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण से निपटने का सबसे कारगर उपाय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अकेले यात्रा के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल न करें। कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सीएम गुप्ता ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण परीक्षण के बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने वाले केंद्र बहुत कम थे, लेकिन अब नंद नगरी, बुराड़ी और तेहखंड में स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदूषण कम करने में चालकों की अहम भूमिका है। अधिकारी शहर की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
इस अवसर पर गुप्ता ने 100 इलेक्ट्रिक बसों और हरियाणा के धौला कुआं और धारूहेरा के बीच शुरू होने वाली अंतरराज्यीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में अंतरराज्यीय बस सेवाएं बंद कर दी गई थीं और इन्हें फिर से शुरू करने से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। सोनीपत, बरौत और अब धारूहेरा के लिए सेवाएं इसी का हिस्सा हैं।
नई बसों के जुड़ने से ई-बसों की कुल संख्या बढ़कर 3400 हो गई है। सीएम गुप्ता ने कहा कि 3400 बसें इलेक्ट्रिक हैं और पूरे सार्वजनिक परिवहन तंत्र को इलेक्ट्रिक में बदलने के लक्ष्य के साथ अगले साल बेड़े का लगातार विस्तार किया जाएगा।
उन्होंने बार-बार टिकट खरीदने से बचने के लिए महिलाओं के लिए पिंक कार्ड प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में काम करेगा। यह सुविधा हमारी सभी बहनों को बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।