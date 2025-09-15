Delhi cm Rekha Gupta said money wasted on Sheesh Mahal by arvind kejariwal to be returned to Delhi exchequer अरविंद केजरीवाल द्वारा बर्बाद किया गया पैसा दिल्ली के खजाने में वापस लाएंगेः CM रेखा गुप्ता, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार फिर 'शीश महल' का जिक्र छेड़ा है। एक कार्यक्रम में कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तेमाल किया गया 'शीश महल' बंगला एक सफेद हाथी जैसा है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केजरीवाल द्वारा इस पर बर्बाद किया गया पैसा दिल्ली के खजाने में वापस आ जाए।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 04:25 PM
मुख्यमंत्री रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस इलाके में 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आधिकारिक बंगले में रहते थे। भाजपा ने इसे 'शीश महल' नाम दिया है। यह बंगला 2015 में दिल्ली में आप की सरकार बनने से लेकर पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक रहा।

पांचजन्य द्वारा आयोजित 'आधार इंफ्रा कॉन्फ्लुएंस 2025' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गुप्ता ने आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर बंगले के निर्माण पर दिल्लीवासियों की गाढ़ी कमाई बर्बाद करने का आरोप लगाया। सीएम गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली सरकार के पास एक सफेद हाथी की तरह पड़ा है। हम सोच रहे हैं कि इसका क्या किया जाए।

केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व काल में पुनर्निर्मित यह बंगला भ्रष्टाचार और महंगे इंटीरियर व घरेलू सामानों के आरोपों को लेकर विवादों का केंद्र बन गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 2022 तक इस बंगले के पुनर्निर्माण पर 33.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि, भाजपा नेताओं ने दावा किया कि वास्तविक लागत 75-80 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 'शीश महल' पर सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी देखना 'दुखद' है। उन्होंने कहा कि इस पर खर्च किया गया पूरा पैसा ब्याज सहित सरकारी खजाने में वापस लाया जाएगा।