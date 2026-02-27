शीश महल में रहना और जेट विमानों में घूमना, केजरीवाल के ईमानदार वाले दावे पर CM रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के जीवन भर ईमानदार रहने के दावे पर तंज कसा है। सीएम गुप्ता ने कहा कि वे (केजरीवाल) शीश महल में रहने और जेट विमानों में यात्रा करने के आदी हैं और खुद को आम आदमी कहते हैं।
दिल्ली की एक अदालत द्वारा शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बरी किए जाने के बावजूद सीएम गुप्ता ने सवाल उठाया कि जांच शुरू होने के तुरंत बाद आबकारी नीति (2021-22) को वापस क्यों ले लिया गया। जुलाई 2022 में केजरीवाल के नेतृत्व वाली तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति को वापस ले लिया था। क्योंकि इस नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच शुरू की गई थी।
साधारण दिखाने के लिए 44 साइज की कमीज पहनते हैं
केजरीवाल ने दावा किया कि अदालत के फैसले से साबित होता है कि वह और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल के इन दावों को महज दिखावा करार दिया। सीएम गुप्ता ने कहा कि आप वही व्यक्ति हैं जो 42 साइज की कमीज पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने को साधारण दिखाने के लिए 44 साइज की कमीज पहनते हैं। आपको शीश महल के बाहर खड़े होने का मन नहीं करता।
खुद को एक ईमानदार आम आदमी कहते हैं
सीएम गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा क दिल्ली में हारने के बाद आप पंजाब के शीश महल में रह रहे हैं। आप जेट के अलावा कहीं और सफर करना पसंद नहीं करते और खुद को एक ईमानदार आम आदमी कहते हैं। वह केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के एक आलीशान बंगले में रहने और अब आम आदमी सरकार द्वारा शासित पंजाब सरकार के विमान का इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने के आरोपों से जुड़े विवादों का जिक्र कर रही थीं।
क्या कमीशन बढ़ाना उचित लगता है
रेखा गुप्ता ने जानना चाहा कि क्या केजरीवाल को शराब की खरीद पर एक बोतल मुफ्त देना, शराब व्यापारियों का कमीशन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना और 2022 में रद्द की गई आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री का निजीकरण करना उचित लगता है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर इस पर चिंता व्यक्त की है और दावा किया कि जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जुटाए हैं।
आपमें अभी भी ईमानदारी नहीं है
सीएम गुप्ता ने आरोप लगाया कि आपने दिल्ली की जनता को दर्जनों मामलों में धोखा दिया। क्या आपने शीश महल घोटाले के जरिए दिल्ली की जनता को धोखा नहीं दिया? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता को धोखा नहीं दिया? आपने किसी को भी नहीं बख्शा। अब आप ईमानदारी की बात करते हैं, जबकि आपमें अभी भी ईमानदारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली में सत्ता से इसलिए बेदखल किया गया क्योंकि उन्होंने तमाम गलत काम किए थे।
