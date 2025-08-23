क्या है दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की असली दौलत, SRCC के छात्रों को किस्सा सुनाकर बताया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक समारोह में पहुंचीं। वहां छोत्रों को संबोधित करते हुए पुरानी यादों में खो गईं। उन्होंने अपने छात्र जीवन को याद किया और बताया कि कैसे इन अनुभवों ने उनके राजनीतिक सफर को आकार दिया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के वार्षिक समारोह में पहुंचीं। वहां छोत्रों को संबोधित करते हुए पुरानी यादों में खो गईं। उन्होंने अपने छात्र जीवन को याद किया और बताया कि कैसे इन अनुभवों ने उनके राजनीतिक सफर को आकार दिया।

सीएम गुप्ता ने निजी किस्से साझा करते हुए कहा कि उनके कॉलेज के दिन उनके जीवन के सुनहरे अध्याय हैं। कहा कि जब भी मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में लौटती हूं तो उम्र और पद का अंतर मिट जाता है। मेरा छात्र जीवन एक बार फिर जीवंत हो उठता है।

मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बताया कि कैसे 1993 में उच्च कट-ऑफ अंकों के कारण उन्हें एसआरसीसी में प्रवेश नहीं मिल पाया था। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद मुझे यहां आने के लिए मुख्यमंत्री बनना पड़ा। इस पर छात्रों और संकाय सदस्यों ने खूब तालियां बजाईं।

छात्र जीवन के अपने दिनों को याद करते हुए सीएम गुप्ता ने कैंटीन की बातचीत, क्लास में हंसी-मजाक, देर रात तक परीक्षा की तैयारियों और कमला नगर में दोस्तों के साथ लंबी सैर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं आज भी संजोकर रखती हूं और ये मुझे प्रेरित करती रहती हैं।

सीएम गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के एक कठिन दौर को भी याद किया, जब एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। उन्होंने कहा, "मैंने लगभग डेढ़ महीने तक दर्द और चुनौतियों, दोनों को झेला। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे तूफानों से जूझने की आदत है...। मैं किसी भी राक्षसी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं।"

छात्र जीवन के स्थायी मूल्यों पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि कॉलेज की दोस्ती, कैंटीन में बहसें और प्रोफेसरों के साथ बातचीत ही उनकी असली दौलत हैं। कहा कि इन्हीं ने उन्हें नेतृत्व और जनसेवा की ओर अग्रसर किया।