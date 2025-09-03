Delhi CM Rekha Gupta restart Jan Sunwai amid heavy security दूर से ही बात, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात; हमले के बाद CM रेखा गुप्ता ने फिर शुरू की जन सुनवाई, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi CM Rekha Gupta restart Jan Sunwai amid heavy security

दूर से ही बात, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात; हमले के बाद CM रेखा गुप्ता ने फिर शुरू की जन सुनवाई

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उन पर हुए हमले के बाद बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज फिर से ‘जन सुनवाई’ शुरू कर दी है। जन सुनवाई के दौरान चप्पे-चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात करने के साथ ही, बैरियर और हैंड मेटल डिटेक्टर से तलाशी के साथ ही सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 09:18 AM
share Share
Follow Us on
दूर से ही बात, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात; हमले के बाद CM रेखा गुप्ता ने फिर शुरू की जन सुनवाई

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन पर हुए हमले के बाद बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज फिर से ‘जन सुनवाई’ शुरू कर दी है। सिविल लाइंस स्थित सीएम कैंप ऑफिस में हो रही जनसुनवाई के दौरान चप्पे-चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात करने के साथ ही, बैरियर और हैंड मेटल डिटेक्टर से तलाशी के साथ ही सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं।

इस बार जनसुनवाई में आने वाले लोगों को फोन, बैग, चश्मा और कैमरा तक अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री भी दूर से ही लोगोंं की शिकायतें और समस्याएं सुन रही हैं।

Delhi CM Rekha Gupta Jan Sunwai security arrangements.

बता दें कि, 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश खिमजी नामक व्यक्ति द्वारा रेखा गुप्ता पर किए गए हमले के बाद जनसुनवाई कुछ समय के लिए रोक दी गई थी।

पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अब से सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती और चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली से लोगों की जांच करने सहित कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

जनसुनवाई के लिए आए लोगों के कागज और पहचान करती सादी वर्दी में तैनात दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया, "जन सुनवाई सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में होगी, जिसके दौरान मुख्यमंत्री व्यवस्थित तरीके से जनता से मिलेंगी और बातचीत करेंगी।"

निर्देश जारी कर कहा गया है कि सीएम की उपस्थिति के दौरान लोगों की अनावश्यक आवाजाही की अनुमति नहीं होगी, ताकि भीड़ न जुटे। उन्होंने बताया कि सीएम की लोगों से बातचीत के दौरान अधिकारी और सुरक्षाकर्मी उन पर कड़ी नजर रखेंगे।

जनसुनवाई में सुरक्षा के मद्देनजर जगह-जगह बैरियर लगाए गए हैं।

अधिकारी ने आगे बताया, इसके अलावा, जनसुनवाई कार्यक्रम में आने वाले हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन किया जाएगा और सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत से पहले उनकी शिकायतों को दर्ज किया जाएगा।

दिल्ली सीएम ऑफिस कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अंदर से बाहर तक भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के आंतरिक घेरे में सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि 10 पुलिसकर्मी बाहरी घेरे में तैनात रहेंगे और उनके साथ निकटता बनाए रखेंगे। उन्होंने बताया कि 'जन सुनवाई' स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी नजर रखी जाएगी और उपस्थित सभी लोगों की मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जाएगी।