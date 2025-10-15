दिल्ली-NCR में पटाखों पर मिली छूट से CM गदगद , क्या बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के मौके पर पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इस मामले पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का रिएक्शन सामने आया है।

सु्प्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति कोर्ट ने दीवाली के दौरान 4 दिनों के लिए दी है। इस मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का रिएक्शन सामने आया है। सीएम ने खुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है।

सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' के संकल्प को साकार करें।