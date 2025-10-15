Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi cm rekha gupta reaction on supreme court permmission on fire crackers in delhi ncr

दिल्ली-NCR में पटाखों पर मिली छूट से CM गदगद , क्या बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के मौके पर पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इस मामले पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का रिएक्शन सामने आया है।

Wed, 15 Oct 2025 11:28 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share Share
Follow Us on
दिल्ली-NCR में पटाखों पर मिली छूट से CM गदगद , क्या बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

सु्प्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति कोर्ट ने दीवाली के दौरान 4 दिनों के लिए दी है। इस मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का रिएक्शन सामने आया है। सीएम ने खुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है।

सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' के संकल्प को साकार करें।

सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा का रिएक्शन भी सामने आया है। कपिल मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार बदली और हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। कपिल ने कहा कि सालों बाद दिल्लीवाले परंगपरागत तरीके से दीवाली मना पाएंगे। उन्होंने कहा कि दीवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। इस मामले पर कपिल मिश्रा ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का भी आभार जताया। मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता की आवाज को कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट से अनुमति मिल गई। कपिल ने मिश्रा ने इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता का आभार जताया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Delhi News Supreme Court Rekha Gupta
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।