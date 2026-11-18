दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं, धूल से धुएं तक हर मोर्चे पर बढ़ेगी सख्ती
दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगरानी और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सड़क की धूल, निर्माण कार्यों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर विशेष नजर रखने को कहा है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगरानी और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सड़क की धूल, निर्माण कार्यों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर विशेष नजर रखने को कहा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण के खिलाफ अभियान में न तो काम की रफ्तार कम होगी और न ही कार्रवाई में कोई ढिलाई बरती जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को शास्त्री पार्क स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों और प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण को लेकर चर्चा हुई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार की लड़ाई पूरी ताकत से जारी है और अब कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदूषण फैलाने वाले सभी प्रमुख स्रोतों की निगरानी बढ़ाई जाए। इसमें सड़कों से उड़ने वाली धूल, निर्माण स्थलों से निकलने वाला प्रदूषण और वाहनों से निकलने वाला धुआं शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने को भी कहा गया है।
PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सरकार का उद्देश्य इन केंद्रों की व्यवस्था को बेहतर बनाना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच को प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए सरकार दिन-रात काम कर रही है।
बुधवार सुबह 218 रहा दिल्ली का AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 218 दर्ज किया गया। यह 'खराब' श्रेणी में आता है। CPCB के मानकों के अनुसार, 0 से 50 तक AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बेहद खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में दिल्ली की हवा अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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