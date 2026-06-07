दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर ऐक्शन में आएगी तेजी, CM ने दिए आदेश
दिल्ली सरकार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। राजस्व विभाग, एमसीडी और डीडीए मिलकर संपत्तियों को सील और ध्वस्त कर रहे हैं। पिछले छह दिनों में ही 94 अवैध संपत्तियां गिराई गई हैं।
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। राजस्व विभाग, एमसीडी और डीडीए मिलकर अवैध ढांचों को गिराने, संपत्तियों को सील करने और नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों के दौरान सैकड़ों अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, सरकार बड़े प्रतिष्ठानों में थर्ड-पार्टी बीमा प्रणाली और पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है। एमसीडी ने बीते 6 दिनों के दौरान ही 94 अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया है। यही नहीं 114 अन्य को सील किया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। आगे ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक दीर्घकालिक प्रणाली बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार इमारतों और सार्वजनिक इस्तेमाल वाले प्रतिष्ठानों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा व्यवस्था शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
दिल्ली सरकार नर्सिंग होम्स, गेस्ट हाउस एवं अन्य ऐसी इमारतों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा प्रणाली पर विचार कर रही है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस नई नीति के तहत बीमा कंपनियां केवल तभी कवरेज देंगी जब इमारतों में सुरक्षा मानकों और बचाव के उपायों का पालन किया जाएगा। यही नहीं सरकार ने अधिकारियों को दमकल विभाग की प्रतिक्रिया प्रक्रिया को और कुशल बनाने के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली भी विकसित करने का आदेश दिया है।
इतना ही नहीं इमारतों को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट्स पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले आर्किटेक्ट्स को पैनल से हटाया जा सकता है। यही नहीं गलत डिजाइन या निर्माण पर इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। अधिकारियों की मानें तो सरकार की ओर से DDA के फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पॉन्स टीमों को विकास और भूमि पूलिंग क्षेत्रों में जांच तेज करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 1 जून से अब तक पूरी दिल्ली में 94 संपत्तियों को जमींदोज किया है जबकि 114 अन्य संपत्तियों को सील कर दिया है। MCD ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली के सभी इलाकों में नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों के खिलाफ सख्ती से काम किया जा रहा है। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर की गई है। दक्षिण दिल्ली के सैद-उल-अजैब, हौज रानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, खानपुर और गौतम नगर जैसे इलाकों में 3 संपत्तियों को तोड़ा गया और 18 को सील किया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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