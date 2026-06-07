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दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर ऐक्शन में आएगी तेजी, CM ने दिए आदेश

Krishna Bihari Singh एएनआई, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। राजस्व विभाग, एमसीडी और डीडीए मिलकर संपत्तियों को सील और ध्वस्त कर रहे हैं। पिछले छह दिनों में ही 94 अवैध संपत्तियां गिराई गई हैं।

दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर ऐक्शन में आएगी तेजी, CM ने दिए आदेश

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। राजस्व विभाग, एमसीडी और डीडीए मिलकर अवैध ढांचों को गिराने, संपत्तियों को सील करने और नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों के दौरान सैकड़ों अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, सरकार बड़े प्रतिष्ठानों में थर्ड-पार्टी बीमा प्रणाली और पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है। एमसीडी ने बीते 6 दिनों के दौरान ही 94 अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया है। यही नहीं 114 अन्य को सील किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। आगे ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक दीर्घकालिक प्रणाली बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार इमारतों और सार्वजनिक इस्तेमाल वाले प्रतिष्ठानों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा व्यवस्था शुरू करने पर भी विचार कर रही है।

दिल्ली सरकार नर्सिंग होम्स, गेस्ट हाउस एवं अन्य ऐसी इमारतों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा प्रणाली पर विचार कर रही है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस नई नीति के तहत बीमा कंपनियां केवल तभी कवरेज देंगी जब इमारतों में सुरक्षा मानकों और बचाव के उपायों का पालन किया जाएगा। यही नहीं सरकार ने अधिकारियों को दमकल विभाग की प्रतिक्रिया प्रक्रिया को और कुशल बनाने के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली भी विकसित करने का आदेश दिया है।

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इतना ही नहीं इमारतों को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट्स पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले आर्किटेक्ट्स को पैनल से हटाया जा सकता है। यही नहीं गलत डिजाइन या निर्माण पर इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। अधिकारियों की मानें तो सरकार की ओर से DDA के फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पॉन्स टीमों को विकास और भूमि पूलिंग क्षेत्रों में जांच तेज करने के लिए कहा गया है।

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दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 1 जून से अब तक पूरी दिल्ली में 94 संपत्तियों को जमींदोज किया है जबकि 114 अन्य संपत्तियों को सील कर दिया है। MCD ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली के सभी इलाकों में नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों के खिलाफ सख्ती से काम किया जा रहा है। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर की गई है। दक्षिण दिल्ली के सैद-उल-अजैब, हौज रानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, खानपुर और गौतम नगर जैसे इलाकों में 3 संपत्तियों को तोड़ा गया और 18 को सील किया गया है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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