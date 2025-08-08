delhi cm rekha gupta one more announcement for slum dwellers सिर्फ पक्का मकान नहीं देंगे; झुग्गीवालों के लिए CM रेखा गुप्ता का नया ऐलान, Ncr Hindi News - Hindustan
Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 11:29 AM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गीवासियों के लिए एक और नया ऐलान किया है। झुग्गियों पर बुलडोजर ऐक्शन पूरी तरह रोकने और पक्का मकान देने का वादा कर चुकीं रेखा गुप्ता ने अब इन बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झुग्गी में रह रहे लोगों को नए हुनर सिखाकर उनके लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा, 'झुग्गी में रहने वाले हमारे परिवारजनों को डबल इंजन की सरकार न केवल पक्का मकान देगी, बल्कि उन्हें हुनर भी सिखाएगी और आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते भी खोलेगी।' जल्द ही 50 हजार फ्लैट बांटने का ऐलान कर चुकीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सिर्फ छत ही नहीं, भविष्य भी पक्का होगा। अब रोजगार भी होगा और सम्मान भी। हर परिवार का जीवन स्वावलंबी और गरिमापूर्ण बने-यही दिल्ली सरकार का संकल्प है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि शहर के झुग्गीवासियों को जल्द ही 50,000 ऐसे फ्लैट में दिए जाएंगे जो कई सालों से बनकर तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार 10 लाख आवासों की मांग को पूरा करने के लिए भी रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार इतनी बड़ी संख्या में आवास बनाएगी और गरीबों को इनमें शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि आवास दिए बिना किसी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा।

अब उन्होंने झुग्गीवासियों को नए स्किल की ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने की बात कही है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से लोगों की आर्थिक स्थित में सुधार होगा और उनके जीवनस्तर में बेहतरी आएगी। पिछले दिनों दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर चलने के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी थी। झुग्गियों में बुलडोजर ऐक्शन को लेकर भय का माहौल बन गया था। अब सरकार लोगों की चिंता दूर करने में जुटी है।

