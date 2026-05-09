बंगाल की बहू-बेटियों ने 15 साल अत्याचार सहे, सत्ता परिवर्तन पर क्या बोलीं दिल्ली की CM रेखा गु्प्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की साक्षी बनीं। गुप्ता ने कहा कि मुझे बंगाल और वहां की बेटियों के लिए बहुत खुशी है, जिन्होंने पिछले 15 सालों तक अत्याचार सहे हैं। आज का दिन बंगाल के लिए एक नया सवेरा है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की साक्षी बनीं। बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभाला।
विकास और विश्वास का राज होगा
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे बंगाल और वहां की बेटियों के लिए बहुत खुशी है, जिन्होंने पिछले 15 सालों तक अत्याचार सहे हैं। आज का दिन बंगाल के लिए एक नया सवेरा है। अब यहां विकास और विश्वास का राज होगा। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार में अब बंगाल से भ्रष्टाचार और अत्याचार का पूरी तरह खात्मा हो गया है।
भाजपा के शासनकाल की शुरुआत
पश्चिम बंगाल में भाजपा की विधायी दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। इसके साथ ही राज्य में अब भाजपा के शासनकाल की शुरुआत हो गई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शुक्रवार को ही कोलकाता पहुंच गए थे। समारोह में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया।
इससे पहले, शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक दल का नेता घोषित किया। शाह ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करता हूं।
सुवेंदु अधिकारी ने आभार जताया
घोषणा के तुरंत बाद सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की और राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी और तापस रॉय सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ लोक भवन गए। सुवेंदु ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।
अपनी नियुक्ति के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चुने गए सीएम ने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मुझे विधायक दल का नेता चुना गया है। मुझे सभी विधायकों का समर्थन मिला है। बीजेपी में लोकतंत्र है। हम चुनाव के दौरान संगठन और जनता के लिए बीजेपी द्वारा किए गए वादों को पूरा करेंगे।
अधिकारी ने 2026 के चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों सीटें जीतीं। 2021 के नंदीग्राम चुनाव को दोहराते हुए इस बार उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर से 15000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।