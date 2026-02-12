Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi cm rekha gupta on janakpuri accident We have taken full responsibility
हम बहाने नहीं बनाएंगे, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं... जनकपुरी गड्ढा हादसे पर बोलीं CM रेखा गुप्ता

हम बहाने नहीं बनाएंगे, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं... जनकपुरी गड्ढा हादसे पर बोलीं CM रेखा गुप्ता

संक्षेप:

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनकपुरी गड्ढा हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सरकार के एक साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि पिछला समय 'आप' सरकार के कर्ज चुकाने में बीता। 

Feb 12, 2026 07:50 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली के जनकपुरी हादसे की पूरे देश में चर्चा हो रही है, जहां सीवर लाइन के लिए खोदे गए एक खुले गड्ढे में गिरकर 25 साल के एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस घटना पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐसा बयान दिया है, जो आमतौर पर नेताओं से सुनने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कि हम कोई बहाने नहीं बनाएंगे, हम इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

'पुरानी सरकार की तरह बहाने नहीं बनाएंगे'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने खोदा था। उन्होंने कहा, 'हर किसी ने देखा है कि हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह दोष दूसरों पर नहीं मढ़ती। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और विभाग के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।'

ये भी पढ़ें:जनकपुरी हादसा: 'मौत के गड्ढे' पर कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट

एक साल का रिपोर्ट कार्ड: 'कर्ज चुकाने में निकल गया समय'

दिल्ली में अपनी सरकार का एक साल पूरा होने पर सीएम ने बताया कि यह साल काम सीखने, पुराने कर्ज चुकाने और नीतियां बनाने में बीता है। उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विरासत में कुप्रबंधन और कर्ज मिला था। डीटीसी भारी नुकसान में थी। पुरानी लाडली योजना के 1 लाख 86 हजार लाभार्थियों का पैसा बकाया था, जिसे अब 'लखपति बिटिया' योजना में जोड़ा गया है।

ये भी पढ़ें:65 स्टेशन, 21 इंटरचेंज; दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर से 8 लाख लोगों को फायदा

कब मिलेंगे 'महिला सम्मान' के 2500 रुपये?

बीजेपी के चुनावी वादे '2500 मासिक महिला सम्मान योजना' की देरी पर भी सीएम ने स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि सरकार अभी लाभार्थियों की लिस्ट की जांच कर रही है। पहले ज्यादातर योजनाएं सिर्फ राशन कार्ड से जुड़ी थीं। सरकार अब पात्रता को ऐसे तय कर रही है ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिले।

ये भी पढ़ें:प्राइवेट स्कूलों को सरकारी के बराबर देना होगा वेतन... दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

अगले साल का रोडमैप: इंफ्रास्ट्रक्चर और नई EV पॉलिसी

सीएम ने बताया कि 2025 का साल पॉलिसी ड्राफ्टिंग का था, लेकिन आने वाला साल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का होगा। जल्द ही दिल्ली के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी और एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने अपनी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार बताया, जो केंद्र के साथ मिलकर यमुना की सफाई और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर काम कर रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;