सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार.. क्लाउड सीडिंग पर CM रेखा ने क्या बताया?

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है। आईआईटी कानपुर अक्टूबर और नवंबर के दौरान कृत्रिम बारिश करेगा, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को साफ करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली की सर्दियों में स्मॉग का साया हर साल गहरा जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ऐलान किया कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी है। यह तकनीक कृत्रिम बारिश के जरिए हवा को साफ करने की एक नई उम्मीद जगा रही है।

क्या है क्लाउड सीडिंग? आईआईटी कानपुर को दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर के दौरान क्लाउड सीडिंग करने की अनुमति मिल गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। इस तकनीक में बादलों में खास रसायन छोड़े जाते हैं, जो बारिश को प्रेरित करते हैं। इससे हवा में मौजूद प्रदूषक कण धुलकर नीचे आ सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "हम प्रदूषण से जंग जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिल्लीवासियों को साफ हवा देने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"

AAP का तंज: पहले हंसी उड़ाई, अब खुद कर रहे तारीफ लेकिन इस खबर ने सियासी हलचल भी मचा दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। AAP के दिल्ली इकाई अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा, "जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्लाउड सीडिंग की मंजूरी मांगी थी, तब केंद्र ने इसे ठुकरा दिया था। बीजेपी वाले तो इसे मजाक बताकर हँसते थे। अब अचानक वही तकनीक कैसे सही हो गई?"