‘सत्य की जीत हुई, उन्होंने गंभीर पाप किया है’; सिख गुरु पर टिप्पणी मामले में CM रेखा गुप्ता की क्या मांग

संक्षेप:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। सीएम ने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जिसमें विपक्ष की नेता आतिशी ने कथित तौर पर सिख गुरु का अपमान किया था। 

Jan 17, 2026 08:36 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा एफएसएल की रिपोर्ट पेश करने के बाद सत्य की जीत हुई है। इस रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जिसमें विपक्ष की नेता आतिशी ने कथित तौर पर सिख गुरु का अपमान किया था। मुख्यमंत्री ने आतिशी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से जुड़े विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला भी किया।

एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि आखिरकार, सच्चाई की जीत हुई! माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी की गई एफएसएल रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि 6 जनवरी को विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा गुरुओं के बलिदान पर की गई शर्मनाक टिप्पणी का वीडियो 100% प्रामाणिक है। विधानसभा की कार्यवाही के इस वीडियो में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है।

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक

उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय आम आदमी पार्टी ने सच्चाई को दबाने के लिए पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और पंजाब की फोरेंसिक लैब का सहारा लिया। अरविंद केजरीवाल जी के संरक्षण में पंजाब सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूरे मामले को दबाने का निंदनीय प्रयास किया गया है। उन्होंने एक गंभीर पाप किया है। रेखा गुप्ता ने सिख गुरुओं का कथित रूप से अपमान करने के लिए आम आदमी पार्टी से माफी मांगने की मांग की।

आप नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए

उन्होंने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान की तकनीक और ठोस सबूतों ने आज उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुरुओं का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम की यह टिप्पणी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा यह घोषणा करने के कुछ घंटों बाद आई कि दिल्ली विधानसभा द्वारा गठित एफएसएल रिपोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि सदन की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मूल और पूरी तरह से प्रामाणिक है। कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड ऑडियो-वीडियो फुटेज से बिल्कुल मेल खाता है।

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

यह विवाद 6 जनवरी से शुरू हुआ जब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई। विपक्ष की मांग पर कार्रवाई करते हुए सदन ने सर्वसम्मति से रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक जांच के लिए भेजने का फैसला किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब में शुरू की गई समानांतर फोरेंसिक जांच पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने पंजाब से आई अलग फोरेंसिक रिपोर्ट और एफआईआर की वैधता पर सवाल उठाया। अध्यक्ष ने आगे कहा है कि आतिशी को सदन के समक्ष अपनी टिप्पणी वापस लेने और माफी मांगने का अंतिम अवसर दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी है कि विधायी गरिमा और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बार-बार किए गए कृत्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

