प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता, बताया किस बारे में हुई बात
सीएम गुप्ता ने बताया, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आत्मीय भेंट कर उनका मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और दिल्ली के प्रति विशेष स्नेह से हमें हमेशा नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है।'
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राष्ट्रीय राजधानी में चौतरफा विकास को लेकर चर्चा की। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर की और इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान किस तरह दिल्ली के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे की मजबूती और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम को सफेद रंग की हनुमानजी की एक मूर्ति भी भेंट की।
अपनी पोस्ट में सीएम गुप्ता ने लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आत्मीय भेंट कर उनका मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और दिल्ली के प्रति विशेष स्नेह से हमें हमेशा नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है।'
दिल्ली के विकास और बुनियादी ढांचे को लेकर हुई बात
आगे उन्होंने कहा, 'इस प्रेरक भेंट के दौरान दिल्ली के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे की मजबूती और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प पर विस्तृत चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और सतत् सहयोग से हम अपनी दिल्ली को प्रगति, समृद्धि और सुशासन की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।'
सीएम ने पीएम को दिया खास उपहार
अपनी पोस्ट के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा, 'अपनी सतत् प्रेरणा और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार।' इस भेंट के दौरान सीएम गुप्ता ने पीएम को श्रीराम भक्त हनुमानजी की सफेद रंग की एक मूर्ति भी भेंट की, जिसमें वे अपना सीना चीरकर अपने हृदय में विराजे राम-सीता जी को बता रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
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