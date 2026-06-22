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दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा; दिल्ली में साकेत और मालवीय नगर कांड के पीड़ितों से मिलीं CM रेखा गुप्ता

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को साकेत और मालवीय नगर कांड के पीड़ितो से मुलाकात की। इन हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि भी दी गई। 

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा; दिल्ली में साकेत और मालवीय नगर कांड के पीड़ितों से मिलीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में सैदुलाजाब में भवन ढहने की दुखद घटना और मालवीय नगर के हौज रानी में हुए भीषण अग्निकांड में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात कर उन्हें 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों घटनाओं में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि ऐसे असहनीय दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक मां, एक बेटी और एक जनसेवक के रूप में वह इन परिवारों की पीड़ा और वेदना को गहराई से महसूस कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हादसों में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों से कहा कि उनके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उनके दुख और दर्द को कम कर सके। दुनिया की कोई भी सरकार और कितनी भी धनराशि किसी व्यक्ति के अपनों को वापस नहीं ला सकती। एक जीवन का कोई मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन इस कठिन समय में दिल्ली सरकार एक परिवार की तरह पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और हादसों के कारणों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैदुलाजाब भवन ढहने की घटना में मृतकों के परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि दी । मुलाकात के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। कई परिजन भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं। पीड़ित परिवारों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिक प्रभावी और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली से जुड़ी अपनी चिंताएं भी मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

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ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिजनों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार इन घटनाओं को केवल एक हादसे के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि इन्हें एक ऐसी सीख के रूप में ले रही है जिससे भविष्य में लोगों की सुरक्षा और अधिक मजबूत की जा सके। दिल्ली सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और सुरक्षा तंत्र को और सशक्त बनाया जा रहा है। राजधानी में आग की बढ़ती घटनाओं को रोकने और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार अग्निशमन सुरक्षा की एक विशेष योजना तैयार कर रही है। इसके तहत फायर सर्विसेज की क्षमता बढ़ाई जाएगी और ऐसे छोटे अग्निशमन वाहनों की खरीद की जा रही है जो संकरी गलियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी तेजी से पहुंच सकें।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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Delhi News Rekha Gupta
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