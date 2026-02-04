दिल्ली सरकार का एक साल, पहली वर्षगांठ पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी CM रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 20 फरवरी को अपनी पहली वर्षगांठ के मौके पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। इसमें वह अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करेगी और विभिन्न कल्याणकारी पहलों और परियोजनाओं की घोषणा करेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 20 फरवरी को अपनी पहली वर्षगांठ के मौके पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। इसमें वह अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करेगी और विभिन्न कल्याणकारी पहलों और परियोजनाओं की घोषणा करेगी। सरकार एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें कुछ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर होने वाले कार्यक्रम 8 फरवरी से शुरू होंगे, जिस दिन पिछले साल चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे।
अधिकारियों के अनुसार, लगभग 20 फरवरी को एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है, जिसमें सरकार अपनी विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताएगी। उन्होंने आगे बताया कि सरकार इस मौके पर कुछ नई कल्याणकारी पहलों और परियोजनाओं की भी शुरुआत कर सकती है।
सरकार गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में रुकी हुई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया। भाजपा द्वारा किए गए इस चुनावी वादे को पूरा करने के बाद, दिल्ली सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए कई अन्य वादे भी पूरे किए, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य क्लीनिक खोलना, वय वंदना योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज देना और जरूरतमंद लोगों को 5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन स्थापित करना शामिल था।
मंगलवार को मुख्यमंत्री गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली में सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को होली और दिवाली पर प्रति वर्ष दो एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये सीधे पात्र लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने पिछले साल मई में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपनी सरकार का '100 दिन सेवा के' रिपोर्ट कार्ड पेश किया था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें