दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट को दिवाली का तोहफा दिया, अब नहीं होगी दिक्कत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में एक फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास करते हुए कहा कि यह हमारे बहादुर सैनिकों के लिए दिवाली का तोहफा है। उन्हें पहले बहुत कम ऊंचाई और सड़क के नीचे एक गंदी सुरंग से होकर सड़क पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सीएम ने कहा कि जैसे ही राजपुताना राइफल्स की टीम ने हमें इस समस्या के बारे में बताया, हमारी सरकार तुरंत हरकत में आई। सरकार ने फुटओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी।

रिंग रोड स्थित राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में एक पैदल ऊपरी पुल (एफओबी) की लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) पूरा करेगा। वर्तमान में रेजिमेंट सेंटर और बैरक के बीच सैनिकों के आवागमन के लिए कोई अंडरपास या पुल नहीं है। वे सड़क पार करने के लिए एक भूमिगत नाले वाली पुलिया का उपयोग करते हैं।