Delhi CM Rekha gupta lays foundation stone for footover bridge for rajputana rifels soldiers दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट को दिवाली का तोहफा दिया, अब नहीं होगी दिक्कत
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट को दिवाली का तोहफा दिया, अब नहीं होगी दिक्कत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के जवानों की एक मांग पूरी करते हुए कहा कि यह उनकी तरफ से दिवाली का तोहफा है। सीएम गुप्ता ने रेजिमेंटल सेंटर में एक फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। जवानों को एक गंदी सुरंग से होकर सड़क पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 02:40 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में एक फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास करते हुए कहा कि यह हमारे बहादुर सैनिकों के लिए दिवाली का तोहफा है। उन्हें पहले बहुत कम ऊंचाई और सड़क के नीचे एक गंदी सुरंग से होकर सड़क पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सीएम ने कहा कि जैसे ही राजपुताना राइफल्स की टीम ने हमें इस समस्या के बारे में बताया, हमारी सरकार तुरंत हरकत में आई। सरकार ने फुटओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी।

रिंग रोड स्थित राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में एक पैदल ऊपरी पुल (एफओबी) की लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) पूरा करेगा। वर्तमान में रेजिमेंट सेंटर और बैरक के बीच सैनिकों के आवागमन के लिए कोई अंडरपास या पुल नहीं है। वे सड़क पार करने के लिए एक भूमिगत नाले वाली पुलिया का उपयोग करते हैं।

सीएम गुप्ता ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने हमारे सैनिकों की इस मांग को नजरअंदाज़ कर दिया था। शायद वे हमारे सैनिकों के महत्व को नहीं समझते थे। जो भी हो, हमारी सरकार ने अब पैदल ऊपरी पुल (एफओबी) के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है और काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 'सेवा पखवाड़ा' का हिस्सा था।