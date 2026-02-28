दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुबह में पौष्टिक भोजन, CM रेखा गुप्ता ने कहा- बच्चों के लिए पोषण जरूरी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को अक्षय पात्र के सहयोग से चुनिंदा सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए सुबह के पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बच्चों की ऊर्जा और पढ़ाई में सहयोग के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
सीएम गुप्ता ने कहा कि छोटे बच्चों के लिए यह सुबह का पोषण कार्यक्रम दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। अक्षय पात्र के सहयोग से दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों में यह पहल लागू की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे सुबह स्कूल पहुंचने पर पौष्टिक भोजन प्राप्त करें। सुबह का पोषण कार्यक्रम मौजूदा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर आधारित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोषण संबंधी दृष्टिकोण के अनुरूप है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषण बेहद जरूरी है ताकि वे अपनी ऊर्जा पढ़ाई में लगा सकें। सरकार कई वर्षों से मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रही है, लेकिन अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से सुबह के पोषण की इस जरूरत को पूरा करना हमारे लिए बेहद संतोषजनक अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है कि हर बच्चे के लिए पोषण आवश्यक है। यह एक शानदार पहल है।
इससे पहले, दिसंबर 2025 में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू की थी। पहले चरण में दिल्ली भर में 45 स्थानों पर अटल कैंटीन खोली गई हैं। उद्घाटन के दिन आम जनता को मुफ्त भोजन परोसा गया था।
जानकारी के अनुसार, नेहरू नगर स्थित अटल कैंटीन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहला 5 रुपए का भोजन टोकन जारी किया और स्वयं भोजन में शामिल हुए।
इस अवसर पर, पहला 5 रुपए का भोजन टोकन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खरीदा, जिन्होंने स्वयं भी भोजन किया। दूसरा टोकन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खरीदा और तीसरा टोकन गृह मंत्री आशीष सूद ने खरीदा। स्थानीय विधायक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद स्थानीय निवासियों ने कैंटीन में भोजन करना शुरू कर दिया।
एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जहां सरकार को प्रत्येक भोजन पर लगभग 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं जनता को यह पौष्टिक भोजन मात्र 5 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन के माध्यम से लाखों लोगों को किफायती और पौष्टिक भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने यह भी बताया कि उद्घाटन से पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक का दौरा किया और पुष्पांजलि अर्पित की।
अटल कैंटीन में भोजन करने आए लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन 5 रुपए में मिल सकता है। भोजन में दाल, चावल, सब्जियां, रोटी और अचार शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।