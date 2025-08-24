delhi cm rekha gupta knife attack preparations rajesh friends tahseen arrested रेखा गुप्ता पर चाकू से थी हमले की तैयारी; राजेश का साथी तहसीन अरेस्ट, सनसनीखेज खुलासे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi cm rekha gupta knife attack preparations rajesh friends tahseen arrested

दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने की साजिश रचने में राजेश के साथी तहसीन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि राजेश की योजना सीएम पर चाकू से हमला करने की थी। 

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमंत कुमार पांडेयSun, 24 Aug 2025 10:30 PM
दिल्ली की सिविल लाइंस पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने की साजिश रचने में राजेश के साथी तहसीन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच में सामने आया है कि राजेश की योजना मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की थी। जांच से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तहसीन ने लगातार राजेश के बैंक खाते में रुपये भेजे थे।

तहसीन को थी पूरी साजिश की जानकारी

पुलिस ने छानबीन में पाया है कि तहसीन को पूरी साजिश की जानकारी थी और उसने इसके लिए रुपये भी भेज रहा था। राजेश ने उसे सुप्रीम कोर्ट या मुख्यमंत्री पर हमला करने की योजना के बारे में जानकारी दी थी।

पहले गया था सुप्रीम कोर्ट, ऐसे बदला इरादा

पुलिस ने जांच में पाया कि जब राजेश दिल्ली आया तो वह पहले सुप्रीम कोर्ट गया लेकिन वहां की सुरक्षा देखकर इरादा बदल दिया। फिर उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने की योजना तैयार की।

चाकू से थी हमला करने की योजना

जांच से जुड़े सूत्र ने बताया कि राजेश की योजना सीएम पर चाकू से हमला करने की थी। लेकिन वह जब सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कड़ी सुरक्षा देखी तो उसने इरादा बदल दिया। उसने सिविल लाइंस इलाके में ही चाकू फेंक दिया और आवास के अंदर प्रवेश किया।

राजेश को लेकर राजकोट गई थी पुलिस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजेश को हिरासत में लेकर टीम राजकोट गई थी। यहीं पर तहसीन से पूछताछ हुई। इसके बाद तहसीन को नोटिस देकर दिल्ली बुलाया गया और वह शुक्रवार देर रात को दिल्ली आ गया।

ऐसे खुले राज

पुलिस ने तहसीन के मोबाइल फोन नंबर की काल डिटेल्स एवं आईपीडीआर की जांच की। इसके अलावा यूपीआई से लेनदेन की जानकारी ली।

ऐसे कबूला गुनाह

हालांकि तहसीन पुलिस को बरगलाता रहा और कहा कि राजेश की हरकतों के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन राजेश के बताने के बाद भी उसने रुपये भेजने की बात सामने आने के बाद उसने साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली।

दोनों के बीच 15 साल पुरानी यारी

पेशे से आटो चालक तहसीन और राजेश एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। पुलिस तहसीन और राजेश को सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी। दरअसल, राजेश की पुलिस हिरासत भी सोमवार को समाप्त हो रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों की हिरासत मांग कर चाकू की बरामदगी करने की कोशिश की जाएगी।