Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi cm rekha gupta interview 1 year report card mahila samridhi yojana rs 2500 yamuna cleaning
'शीशमहल' का क्या होगा, महिलाओं को 2500 कब मिलेंगे? CM रेखा गुप्ता ने सब बताया

'शीशमहल' का क्या होगा, महिलाओं को 2500 कब मिलेंगे? CM रेखा गुप्ता ने सब बताया

संक्षेप:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के पहले साल को 'सुधार और विरासत में मिले कर्ज' को चुकाने का काल बताया है। उन्होंने जनकपुरी हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली और महिलाओं को 2500 रुपये मासिक सहायता देने वाली योजना के जल्द शुरू होने के संकेत दिए।

Feb 12, 2026 12:27 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार 20 फरवरी को अपना पहला साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों पर खुलकर बात की। जनकपुरी हादसे की जिम्मेदारी लेने से लेकर महिलाओं को 2500 रुपये देने वाली योजना तक, सीएम ने हर सवाल का बेबाक जवाब दिया है।

जनकपुरी हादसा को लेकर क्या बोलीं?

हाल ही में जनकपुरी में खुले गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत पर सीएम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, लेकिन उनकी सरकार पिछली सरकार की तरह दोष दूसरों पर नहीं मढ़ेगी। सीएम ने कहा, 'हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।' भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सभी विभागों को 8-सूत्रीय सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं।

महिलाओं को कब मिलेंगे 2500 रुपये?

चुनाव में वादा किया गया था कि महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। इस पर सीएम ने बताया कि अभी पात्रता के नियम तय किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि इसका लाभ सिर्फ राशन कार्ड वालों को ही नहीं, बल्कि उन सभी को मिले जिन्हें वास्तव में जरूरत है। चूंकि यह एक निरंतर चलने वाली योजना है, इसलिए वित्तीय इंतजाम किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:प्राइवेट स्कूलों को सरकारी के बराबर देना होगा वेतन... दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

केजरीवाल के 'शीशमहल' का क्या होगा?

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास, जिसे बीजेपी 'शीशमहल' कहती है, को लेकर पूछे गए सवाल पर रेखा गुप्ता ने कहा कि वहां भ्रष्टाचार की कई अति हुई हैं। हालांकि, सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि उस इमारत का क्या किया जाएगा। इस पर फैसला लेना अभी बाकी है।

ये भी पढ़ें:टिहरी गढ़वाल के महाराजा बेच रहे लुटियंस दिल्ली का बंगला, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

1 साल का रिपोर्ट कार्ड: कर्ज चुकाने में गया समय

सीएम ने बताया कि पिछला एक साल विरासत में मिले कुप्रबंधन को ठीक करने और कर्ज चुकाने में बीता है। 7 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत और वय वंदना कार्ड जारी किए गए। 45.38 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया। इके अलावा अटल कैंटीन में 5 रुपये में भरपेट खाना दिया जा रहा है, अभी 50 हजार लोग इसका लाभ ले रहे हैं, लक्ष्य 1 लाख का है। दिल्ली में अब 4,200 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में 500 से ऊपर AQI रीडिंग छिपाई जा रहे? CAQM को भेजी 26 सिफारिशें

यमुना सफाई को लेकर क्या कहा?

सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि अगले 3 सालों में यमुना साफ हो जाएगी। इसके लिए 35 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट लगाए जा रहे हैं। शहर का पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है ताकि गाय का गोबर नदी में न जाए। सीएम ने यह भी कहा कि अगला साल नीतियां लागू करने का होगा, जिसमें नई EV पॉलिसी और एक्साइज पॉलिसी जल्द ही घोषित की जाएंगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Rekha Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;