दिवाली की तरह ही होगी भव्य छठ... वासुदेव घाट के दौरे पर बोलीं CM रेखा गुप्ता

दिवाली की तरह ही होगी भव्य छठ... वासुदेव घाट के दौरे पर बोलीं CM रेखा गुप्ता

संक्षेप: छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने वासुदेव घाट का दौरा किया, जहां सीएम ने यमुना की सफाई पर विशेष जोर दिया और दावा किया कि सभी एजेंसियों की मदद से दिल्लीवासी इस बार एक स्वच्छ और भव्य छठ पूजा का अनुभव करेंगे।

Sun, 19 Oct 2025 05:29 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने छठ के त्योहार को यादगार बनाने की तैयारी कर ली है। रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का मुआयना किया, जहां छठ घाट तैयार किया जा रहा है। मंत्री कपिल मिश्रा भी उनके साथ थे और दोनों ने घाट पर तैयारियों का जायजा लिया।

एजेंसिया अलर्ट मोड में

वासुदेव घाट पर पहुंचते ही सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ मिलकर हर व्यवस्था की बारीकी से पड़ताल की। घाट की साफ-सफाई से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं तक, सब कुछ चेक किया गया। मंत्री कपिल मिश्रा के साथ उन्होंने यमुना के किनारों का दौरा किया, जहां सफाई अभियान जोरों पर चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सभी एजेंसियां चौबीसों घंटे अलर्ट मोड में हैं, ताकि त्योहार के दौरान कोई असुविधा न हो। यह दौरा ऐसे समय हुआ जब दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

सीएम ने विशेष रूप से यमुना की सफाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हमने यमुना नदी के किनारे के लगभग हर क्षेत्र की समीक्षा की है और काम जारी है। हर एजेंसी काम कर रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां कोई फोम नहीं है।" रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि वे सिर्फ बातें करती थीं, लेकिन काम नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए प्रतिबद्ध है और इस बार दिल्लीवासी एक अलग ही छठ पूजा का अनुभव करेंगे। सफाई अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहा है, ताकि नदी का पानी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और साफ रहे।

'आजादी के बाद पहली बार ऐसा'

दौरे के दौरान सीएम ने हाल ही में मनाई गई दिवाली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद दिल्ली में सबसे भव्य दिवाली मनाई गई। उन्होंने कहा कि हमने यमुना नदी के हर क्षेत्र का निरीक्षण किया है। हमारी सरकारी मशीनरी अलर्ट पर है सरकार चाहती है कि दिल्ली के निवासी इस साल की छठ पूजा में फर्क देखें। हमें खुशी है कि हम दिल्लीवासियों को ऐसी भव्य दिवाली दे सके और उम्मीद है कि एक भव्य छठ भी देखने को मिलेगी।

