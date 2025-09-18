कामकाजी महिलाओं को 502 क्रेच की सौगात, CM रेखा गुप्ता ने आंगनवाड़ी वर्करों को नया नाम दिया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को 'सेवा पखवाड़ा' अभियान के तहत 502 क्रेच का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह पहल हजारों माताओं को बच्चों की देखभाल की चिंता किए बिना अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को 'सेवा पखवाड़ा' अभियान के तहत 502 क्रेच का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह पहल हजारों माताओं को बच्चों की देखभाल की चिंता किए बिना अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना योजना के तहत स्थापित ये केंद्र छह महीने से छह साल तक के बच्चों की देखभाल करेंगे। उन्हें सुरक्षित देखभाल, पौष्टिक भोजन और नियमित हेल्थ चेकअप प्रदान करेंगे।

न्यू अशोक नगर स्थित दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कामकाजी माताओं का समर्थन करना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका आदर्श वाक्य है 'पालना - हर मां का सहयोग, हर बच्चे की सुरक्षा।'

सीएम गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए एक नई योजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के माध्यम से महिलाओं को 10 करोड़ रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पालना कार्यक्रम हजारों माताओं को आगे बढ़ने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये केंद्र एक ही स्थान पर सभी बच्चों को भोजन, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाली सुविधा बन जाएंगे।

अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हुए सीएम ने राजनीति में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान आई चुनौतियों को याद किया, जब उनके बच्चे छोटे थे। उन्होंने कहा कि उस समय मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। मेरी बहन ने ही यह जिम्मेदारी संभाली। आज, यह भूमिका हमारे शिशु गृह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि इन केंद्रों में आने वाले दिल्ली के बच्चों की 'मौसी' हैं। उन्होंने महिला एवं बाल विकास सचिव रश्मि सिंह से एक निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया ताकि शिशु गृह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को औपचारिक रूप से 'मौसी' कहा जाए।

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह वे मां जैसा स्नेह दे पाएंगी। साथ ही यह भी कहा कि घर पर रहने वाली माताओं को अपने बच्चों की देखभाल खुद करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। यह योजना कामकाजी महिलाओं के लिए है। सीएम गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी है।

कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ये केंद्र कामकाजी माताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यहां बच्चों को पौष्टिक भोजन, उचित देखभाल और खेल-खेल में सीखने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने स्थानीय व्यंजनों में बाजरे के उपयोग और पोषण चौपाल जैसी सामुदायिक पहलों की सराहना की।