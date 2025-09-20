delhi cm rekha gupta inaugurate mla on wheels अब घर बैठे करें शिकायत, आपके द्वार पहुंचेगी ‘एमएलए ऑन व्हील्स’; दिल्ली की CM ने रवाना किया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi cm rekha gupta inaugurate mla on wheels

अब घर बैठे करें शिकायत, आपके द्वार पहुंचेगी ‘एमएलए ऑन व्हील्स’; दिल्ली की CM ने रवाना किया

दिल्ली के लोग अब घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता ने ‘एमएलए ऑन व्हील्स-रेखा सरकार आपके द्वार’ वाहन को रवाना किया।

Subodh Kumar Mishra भाषा, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 11:21 PM
share Share
Follow Us on
अब घर बैठे करें शिकायत, आपके द्वार पहुंचेगी ‘एमएलए ऑन व्हील्स’; दिल्ली की CM ने रवाना किया

दिल्ली के लोग अब घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता ने ‘एमएलए ऑन व्हील्स-रेखा सरकार आपके द्वार’ वाहन को रवाना किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ‘सेवा पखवाड़ा’ पहल के तहत जन शिकायतों के निवारण के लिए शनिवार को ‘एमएलए ऑन व्हील्स-रेखा सरकार आपके द्वार’ वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

सीएम गुप्ता ने जनकपुरी निर्वाचन क्षेत्र में इस कार्यालय की शुरुआत किए जाने को लोगों के घर के करीब शासन को लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य शासन को जनता के और करीब लाना है। इससे उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बयान में कहा गया है कि अब शिकायतों, आवश्यक सेवाओं और जनहित के मामलों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान किया जाएगा।

गुप्ता ने कहा कि वाहन पर मौजूद इस कार्यालय से विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को लाभ होगा, जिन्हें यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

वाहन पर मौजूद इस कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, वाई-फाई, माइक्रोफोन और 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं हैं। यह कहीं भी जा सकता है तथा लोगों की शिकायतों और अनुरोध को दर्ज कर सकता है।