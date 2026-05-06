भीषण गर्मी से राहत दिलाने CM गुप्ता की बड़ी पहल, 13 'हीट रिलीफ' वैन को किया रवाना; मिलेंगी कई सुविधाएं

भीषण गर्मी से राहत दिलाने CM गुप्ता की बड़ी पहल, 13 'हीट रिलीफ' वैन को किया रवाना; मिलेंगी कई सुविधाएं
दिल्ली की सीएम ने इस मौके पर हीटवेव से बचाव और जागरूकता के लिए हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं, अनावश्यक धूप में निकलने से बचें।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को शहर के 13 जिलों को सौगात देते हुए हर जिले के लिए 'मोबाइल हीट रिलीफ' वैन को हरी झंडी दिखाई, और लोगों से गर्मी की तेज तपिश से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की। इस दौरान उन्होंने गर्मियों में भरी धूप में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष तौर पर चिंता जताई साथ ही एक हीटवेव एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की, जिसमें बढ़ते तापमान के दौरान हीटवेव से बचाव और जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है।
इस मौके पर जानकारी देते हुए सीएम गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में 'हीटवेव एक्शन प्लान' लागू किया है, जिसके तहत ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) के पैकेट, टोपियां, गमछे, फर्स्ट एड किट और अन्य दूसरा सामान बांटा जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम ने बताया कि 'किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मोबाइल यूनिट्स की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।'
सीएम गुप्ता ने मजदूरों को लेकर जताई खास चिंता
दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'हमें खासतौर पर उन मजदूरों की चिंता है जिन्हें बाहर काम करना पड़ता है और गर्मी का सामना करना पड़ता है। सभी सरकारी और निजी संस्थानों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम से ब्रेक लेने का निर्देश दिया गया है।'
स्कूल प्रशासन को दिए निर्देशों के बारे में भी बताया
सीएम ने आगे कहा कि स्कूल प्रशासन को भी बच्चों की सुरक्षा और उन्हें सही मात्रा में पानी पिलाने (रीहाइड्रेशन) का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है, साथ ही अस्पतालों में दवाओं और बिस्तरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।
सोशल मीडियो पर भी शेयर की पोस्ट
उधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी इस पहली की जानकारी लोगों को दी। उन्होंने लिखा, 'दिल्ली सचिवालय से भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।' इसके बाद उन्होंने इस मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।
‘मोबाइल हीट रिलीफ’ वैन में मिलेंगी ये सुविधाएं
🔹 ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा
🔹 ORS के पैकेट वितरित किए जाएंगे
🔹 प्राथमिक उपचार (First Aid) की सुविधा
🔹 लू और तेज धूप से बचाव हेतु कॉटन के गमछे और कैप दिए जाएंगे
आगे उन्होंने लिखा कि 'हीटवेव से बचाव और जागरूकता के लिए हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की गई है। आप सभी से अपील है कि इस भीषण गर्मी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं, अनावश्यक धूप में निकलने से बचें।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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