Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भीषण गर्मी से राहत दिलाने CM गुप्ता की बड़ी पहल, 13 'हीट रिलीफ' वैन को किया रवाना; मिलेंगी कई सुविधाएं

May 06, 2026 05:09 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share

दिल्ली की सीएम ने इस मौके पर हीटवेव से बचाव और जागरूकता के लिए हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं, अनावश्यक धूप में निकलने से बचें।

भीषण गर्मी से राहत दिलाने CM गुप्ता की बड़ी पहल, 13 'हीट रिलीफ' वैन को किया रवाना; मिलेंगी कई सुविधाएं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को शहर के 13 जिलों को सौगात देते हुए हर जिले के लिए 'मोबाइल हीट रिलीफ' वैन को हरी झंडी दिखाई, और लोगों से गर्मी की तेज तपिश से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की। इस दौरान उन्होंने गर्मियों में भरी धूप में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष तौर पर चिंता जताई साथ ही एक हीटवेव एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की, जिसमें बढ़ते तापमान के दौरान हीटवेव से बचाव और जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है।

इस मौके पर जानकारी देते हुए सीएम गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में 'हीटवेव एक्शन प्लान' लागू किया है, जिसके तहत ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) के पैकेट, टोपियां, गमछे, फर्स्ट एड किट और अन्य दूसरा सामान बांटा जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम ने बताया कि 'किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मोबाइल यूनिट्स की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।'

ये भी पढ़ें:तो देश की कितनी बेइज्जती होती होगी;दिल्ली का वीडियो शेयर कर क्यों भड़के केजरीवाल
Delhi CM flags off 13 heatwave response vans for all districts

सीएम गुप्ता ने मजदूरों को लेकर जताई खास चिंता

दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'हमें खासतौर पर उन मजदूरों की चिंता है जिन्हें बाहर काम करना पड़ता है और गर्मी का सामना करना पड़ता है। सभी सरकारी और निजी संस्थानों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम से ब्रेक लेने का निर्देश दिया गया है।'

स्कूल प्रशासन को दिए निर्देशों के बारे में भी बताया

सीएम ने आगे कहा कि स्कूल प्रशासन को भी बच्चों की सुरक्षा और उन्हें सही मात्रा में पानी पिलाने (रीहाइड्रेशन) का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है, साथ ही अस्पतालों में दवाओं और बिस्तरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

ये भी पढ़ें:केजरीवाल पर सुनवाई से पहले जज स्वर्ण कांता शर्मा का 'इंसाफ';क्या है एमिकस क्यूरी
भीषण गर्मी से राहत दिलाने CM गुप्ता की बड़ी पहल, 13 'हीट रिलीफ' वैन को किया रवाना; मिलेंगी कई सुविधाएं

सोशल मीडियो पर भी शेयर की पोस्ट

उधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी इस पहली की जानकारी लोगों को दी। उन्होंने लिखा, 'दिल्ली सचिवालय से भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।' इसके बाद उन्होंने इस मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।

‘मोबाइल हीट रिलीफ’ वैन में मिलेंगी ये सुविधाएं

🔹 ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा

🔹 ORS के पैकेट वितरित किए जाएंगे

🔹 प्राथमिक उपचार (First Aid) की सुविधा

🔹 लू और तेज धूप से बचाव हेतु कॉटन के गमछे और कैप दिए जाएंगे

ये भी पढ़ें:किसी के पैसों को तब तक घूस नहीं माना जा सकता जब तक कि…; HC का महत्वपूर्ण फैसला

आगे उन्होंने लिखा कि 'हीटवेव से बचाव और जागरूकता के लिए हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की गई है। आप सभी से अपील है कि इस भीषण गर्मी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं, अनावश्यक धूप में निकलने से बचें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।