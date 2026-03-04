Hindustan Hindi News
मैं आशा करती हूं कि रंगों का यह त्योहार..., होली पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को क्या उम्मीद

Mar 04, 2026 12:18 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को अपने आवास पर होली मनाई। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रंगों का यह त्योहार राष्ट्रीय राजधानी के लिए विकास के एक नए युग की शुरुआत लेकर आएगा।

मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "मैं होली के अवसर पर दिल्लीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मुझे आशा है कि होली का यह त्योहार दिल्लीवासियों के लिए नई उमंग और विकास की लहर लेकर आएगा। हमें शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर होली मनानी चाहिए।"

दूसरी ओर, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "मैं होली के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह रंगों, प्रेम और सकारात्मकता का त्योहार है। सभी को देश और दिल्ली के लिए मिलकर काम करना चाहिए।"

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को होली के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं और सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों और उमंग से भरे इस त्योहार से सभी के जीवन में खुशियों की वर्षा हो। मेरी हार्दिक कामना है कि हर जीवन सुख, समृद्धि और सफलता के रंगों से सराबोर हो जाए।"

इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए प्रगति, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। होली का उत्सव हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।

होली का त्योहार होलिका दहन के रूप में जानी जाने वाली होलिका दहन की रस्म से शुरू होता है। अगले दिन होली का वह रूप मनाया जाता है, जो अधिक व्यापक रूप से मनाया जाता है, जब लोग रंगों से खेलकर आनंद और एकजुटता में लीन हो जाते हैं।

मुंबई और गुजरात सहित पश्चिमी भारत के कई राज्यों में आज, मंगलवार 3 मार्च से उत्सव शुरू हो चुके हैं। वहीं, उत्तर भारत में मुख्य उत्सव 4 मार्च को मनाया जा रहा है।

