दिल्ली की सभी समस्याओं को दूर करने का प्लान तैयार, मेरा हर पल जनता काः CM रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन का हर पल जनता का है। मैं आगे बढ़कर अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रही हूं। एक टीवी इंटरव्यू में सीएम गुप्ता ने दिल्ली की समस्याओं से लेकर अनेक मुद्दों पर अपनी बात रखीं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन का हर पल जनता का है। मैं आगे बढ़कर अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रही हूं। एक टीवी इंटरव्यू में सीएम गुप्ता ने दिल्ली की समस्याओं से लेकर अनेक मुद्दों पर अपनी बात रखीं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक योजना तैयार है। साथ ही उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर पिछले 11 सालों में लोगों की कई समस्याओं का समाधान न करने का आरोप लगाया। एनडीटीवी के इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की।

जनता की मुख्यमंत्री सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सात महीनों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल के लिए जनता के साथ है। दूसरी बात, दिल्ली की सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक योजना तैयार है और एक समय-सीमा भी उपलब्ध है। मैं लोगों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध हूं।

यमुना नदी की सफाई मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी की सफाई कोई आसान काम नहीं है। लेकिन, लोगों को भरोसा हो रहा है कि एक दिन यह साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नदी में गिरने वाले नालों की सफाई का काम शुरू हो गया है, जो आप सरकार के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने नए एसटीपी बनाए हैं और 9000 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया है। इसमें से लगभग 4000 करोड़ रुपए इस सेवा पखवाड़े के दौरान यमुना की सफाई के लिए शुरू किए गए हैं।

दिल्ली की कचरा समस्या मुख्यमंत्री ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दिल्ली में हर दिन लगभग 12000 मीट्रिक टन कचरा आता है, लेकिन केवल 7000 मीट्रिक टन ही हटाया जाता है। अब हमारा लक्ष्य हर दिन 15000 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा करना है। तभी इसमें थोड़ी कमी आएगी। अब कचरे के पहाड़ छोटे हो गए हैं और हमने वहां पेड़ लगा दिए हैं। हमें पता है कि जैसे-जैसे हम शून्य अपशिष्ट लक्ष्य हासिल करेंगे, हवा बेहतर होगी और कचरा कम होगा।

जलभराव की समस्या आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली आज भी 1983 की जल निकासी योजना पर चल रही है। जो लोग जलभराव की शिकायत करते हैं, वे 11 साल सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आधी आबादी आज भी नल का पानी नहीं पीती और पूरी तरह से टैंकरों पर निर्भर है। उनके पास अपनी 11 साल की सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं है। हमने अब पूरी पाइपलाइन और जल निकासी व्यवस्था के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है।

भाजपा का महिलाओं पर ध्यान रेखा गुप्ता ने कहा कि कोई भी अन्य पार्टी महिलाओं को चुनावी राजनीति में उतना अवसर नहीं देती जितनी भाजपा देती है। मैं यह इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि भाजपा ने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया। मैं यह एक आम आदमी के तौर पर कह रही हूं। जब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, उनके मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं थी। उन्होंने एक भी महिला को मौका नहीं दिया। आम आदमी पार्टी में तो महिला कल्याण और विकास विभाग भी पुरुषों के हाथों में थे। उन्होंने अपनी ही सांसद स्वाति मालीवाल पर भी हमला किया।

20 अगस्त का हमला 20 अगस्त को जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति द्वारा उन पर किए गए हमले की घटना पर गुप्ता ने कहा कि मैंने अपने सुरक्षाकर्मियों की बात नहीं मानी और जनसुनवाई के दौरान हमेशा लोगों के साथ रही। हजारों लोग मुझसे मिलने आए और मैं सबके साथ खड़ी रही। उन्होंने आगे कहा कि यह हमला उन्हें जनता से दूर नहीं रखेगा और वह जनता के बीच ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य के 2.5 करोड़ लोगों की उपेक्षा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं करूंगी जो मेरे राज्य का नहीं है और जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है।

खरीदारी और दोस्तों संग बातचीत की याद आती है मुख्यमंत्री ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद से उन्हें सड़क पर रुकना, कुछ खाना, खरीदारी करना, दोस्तों के साथ बातचीत करना या परिवार के साथ अच्छा समय बिताना बहुत याद आता है। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि आपके जीवन का हर पल जनता का है। इस राज्य की एक बहन होने के नाते मैं आगे बढ़कर उन सभी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रही हूं।

डूसू चुनाव परिणाम और जेन जेड दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव परिणामों में एबीवीपी की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए गुप्ता ने कहा, "मुझे खुशी है कि एबीवीपी ने एक बार फिर जीत हासिल की है। हमारे तीन पदाधिकारी जीते हैं। जब भी उन्हें अपनी मुख्यमंत्री दीदी की जरूरत होगी, मैं हमेशा उनके लिए मौजूद रहूंगी।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर किसी पर दोष मढ़ती रहती है। पहले उन्हें अपने अंदर झांककर देखना चाहिए कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। उन्होंने लगातार देश को लूटा है। अब, जब जनता आपको फटकार लगा रही है और हरा रही है, तो आप बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं।