Delhi CM Rekha Gupta distributes ex gratia of Rs 1 crore to families of 11 Corona warriors 11 कोरोना योद्धाओं के परिवार को एक-एक करोड़ का चेक, CM रेखा गुप्ता ने कहा- आगे भी मदद को तैयार
Delhi CM Rekha Gupta distributes ex gratia of Rs 1 crore to families of 11 Corona warriors

11 कोरोना योद्धाओं के परिवार को एक-एक करोड़ का चेक, CM रेखा गुप्ता ने कहा- आगे भी मदद को तैयार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को भविष्य में दिल्ली सरकार की ओर से सहायता देने का आश्वासन दिया।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 03:52 PM
सीएम गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता कोविड-19 महामारी के दौरान जब सब कुछ ठप हो गया था, तब अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे।

उन्होंने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना ने हज़ारों लोगों की जान बचाई। दिल्ली सरकार उन कर्मयोगियों के परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिजनों को अनुग्रह राशि के चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें भविष्य में दिल्ली सरकार की ओर से सहायता का आश्वासन दिया।

इससे पहले 1 अक्टूबर को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की कि वह कोविड-19 महामारी के दौरान अपना कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि जारी करेगी।

जून में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को मिलाकर एक समूह गठित किया गया था ताकि अनुग्रह राशि को बांटने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।