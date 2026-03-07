न बजट की कमी होने देंगे, ना ही लापरवाही बर्दाश्त करेंगे; 3,786 करोड़ की विकास योजना के लिए CM के सख्त निर्देश
ये काम अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के जरिए किए जा रहे हैं। इनमें से 411 प्रोजेक्ट सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को, 293 प्रोजेक्ट दिल्ली नगर निगम को और 3 प्रोजेक्ट दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिए गए हैं। ये विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि राजधानी के विकास कार्यों में बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन काम में किसी तरह की ढिलाई या लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे सभी कामों के टेंडर आदि की प्रक्रिया मार्च के अंत तक पूरी कर लें, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि अधिकतर विकास कार्य मॉनसून से पहले ही पूरे हो जाएं।
इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री विकास निधि (CMDF), दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (DVDB) व यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड (TYADB) के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न इलाकों में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और बैठक में यह निर्देश दिए। गुप्ता के अनुसार इन तीनों विभागों के तहत अब तक कुल मिलाकर लगभग 3,786 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत बजट का अधिकतम उपयोग विकास कार्यों में हो, यही पक्का करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
वित्त वर्ष शुरू होते ही शुरू करें प्रक्रिया
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि नया वित्त वर्ष शुरू होते ही विकास कार्यों से जुड़ी प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, ताकि प्रोजेक्ट तय समय में पूरे हो सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि, 'राजधानी में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री विकास फंड (CMDF) योजना के तहत अब तक 3,812 विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1798.85 करोड़ रुपए है।'
छह विभागों के पास है इन कामों को पूरा करने का जिम्मा
सीएम ने बताया कि इन परियोजनाओं में सड़क और नालों का निर्माण, जल आपूर्ति से जुड़े कार्य, स्ट्रीट लाइट लगाना, पार्कों का विकास और अन्य बुनियादी ढांचों को बनाने के काम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये काम दिल्ली नगर निगम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, PWD (लोक निर्माण विभाग), दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और TPDDL जैसी कई एजेंसियों के जरिए किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट दिल्ली नगर निगम के ज़रिए पूरे किए जा रहे हैं।
योजनाओं का मकसद आधारभूत ढांचा मजबूत करना
समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार गांवों के सम्पूर्ण विकास के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में, दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड (DVDB) के तहत अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में 707 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिन पर लगभग 1,557 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कीमों का मकसद गांवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और वहां रहने वालों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
उन्होंने बताया कि ये काम अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के जरिए किए जा रहे हैं। इनमें से 411 प्रोजेक्ट सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को, 293 प्रोजेक्ट दिल्ली नगर निगम को और 3 प्रोजेक्ट दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DSIIDC) को दिए गए हैं। ये डेवलपमेंट काम तेज़ी से किए जा रहे हैं।
एजेंसियों से कहा- समन्वय के साथ काम करें
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यमुनापार क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए, ट्रांस-यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के तहत कुल 799 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिन पर लगभग 430 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें अलग-अलग विधानसभा सीटों पर सड़कें और नालियां बनाना, पीने के पानी की सुविधा, पार्क बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, कम्युनिटी बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, फुटब्रिज बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े दूसरे काम शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम करें और लंबित परियोजनाओं से जुड़े दस्तावेज व टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा करें ताकि विकास कार्यों को और तेज गति मिल सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।