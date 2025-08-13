दिल्ली के हर जिले में बनेंगी गौशालाएं, जमीन चिन्हित करने का आदेश; मिनी सचिवालय पर भी जोर

दिल्ली के हर जिले में गौशालाओं का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों को सभी जिलों में गौशालाओं के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया है। सीएम ने हर जिले में एक लघु सचिवालय की जरूरत भी बताई है।

दिल्ली के हर जिले में गौशालाएं बनेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों को सभी 11 जिलों में गौशालाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का भी निर्देश दिया है। सीएम ने मंगलवार को डिजिटल माध्यम से सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) के साथ बैठक कर दिल्ली की विकास योजनाओं व अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में सीएम ने हर जिले में एक लघु सचिवालय की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर जिले में एक मिनी सचिवालय जरूरी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) के साथ बैठक के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार हर जिले में गौशालाएं स्थापित करने की भी योजना बना रही है। दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है, जिसके लिए सरकार हर जिले में एक लघु सचिवालय स्थापित करना चाहती है ताकि उन्हें शहर भर के सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को सभी 11 जिलों में गौशालाओं के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने का आदेश दिया। जिलाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रेखा गुप्ता ने इस बात की सराहना की कि शिकायतों के लिए बना सिंगल विंडो सिस्टम, हर सप्ताहांत होने वाली जनसुनवाई व मुख्यमंत्री शिकायत पेटिका को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसमें लगातार बढ़ोतरी जरूरी है ताकि आम लोगों को यह लगे सरकार पूरी गंभीरता से उनकी समस्याओं को निपटारा कर रही है।

सीएम ने सभी डीएम की कांवड़ यात्रा में उनकी भूमिका की भी सराहना की और निर्देश दिए कि तीन माह के भीतर कांवड़ समितियों की बकाया पेमेंट का भुगतान हो जाना चाहिए। बैठक में कुछ अधिकारियों ने जिले में कर्मियों की कमी व अन्य समस्याओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई की बैठकों में अब डीडीए व जल बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता में है, इसलिए सरकार चाहती है कि दिल्ली के हर जिले में एक मिनी सचिवालय स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के साथ इलाकों में दौरा करने को कहा ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो जिससे शासन के प्रति उनका यकीन बढ़े। सीएम ने कहा कि सभी डीएम ध्यान रखे कि जिला कार्यालयों से तिरंगा वितरण का काम ठीक से हो।