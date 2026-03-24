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Delhi Budget 26: लगातार दूसरे साल एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, CM रेखा गुप्ता ने क्यों दिया ‘ग्रीन’ नाम

Mar 24, 2026 01:00 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
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दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना दूसरा बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने 1,03,70 करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने कहा, पिछली बार एक लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस वर्ष का बजट अनुमान 1,03,700 करोड़ का बजट प्रस्ताव है

Delhi Budget 26: लगातार दूसरे साल एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, CM रेखा गुप्ता ने क्यों दिया ‘ग्रीन’ नाम

दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना दूसरा बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने 1,03,70 करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने कहा, पिछली बार एक लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस वर्ष का बजट अनुमान 1,03,700 करोड़ का बजट प्रस्ताव है। दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए ग्रीन बजट बनाया है। हर नीति में पर्यावरण को ध्यान में रखा गया है। 21 फीसदी बजट ग्रीन बजट होगा जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा। ये बजट दस फोकस क्षेत्र हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हमारा शहर दिल्ली की अलग पहचान है। दिल्ली लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा। दिल्ली देवियों के आशीर्वाद से लगातार फल फूल रही है। दिल्ली ने बुरा दौर भी देगा जब पिछली सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुए। आज दिल्ली ट्रिपल इंजन की गति से लगातार आगे बढ़ रही है। कल आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया जिसमे साफ़ है कि राष्ट्रीय औसत से तेज गति से दिल्ली चल रही है। मुफ्त योजनाओं के चलते विकास दर प्रभावित रही। बड़ी संख्या में बीते 2024 तक दिल्ली छोड़कर गए जिसके चलते राजस्व आय कम हुआ। केंद्र सरकार के नेतृत्व में दिल्ली की अर्थव्यवस्था को अब लाभ मिल रहा है। प्रति व्यक्ति आय पाँच लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है। देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में तीसरे नंबर है।

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धूल मुक्त होंगी सड़कें

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में सड़क नेटवर्क को बेहतर और धूल मुक्त करने के लिए 750 किलोमीटर सड़क पर काम होगा। इसके लिए 1392 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निगम को एक हजार करोड़ अलग से सड़क विकास के लिए दिए जाएंगे। बारापुला कॉरिडोर के लिए 210 करोड़ रुपये देकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। सभी विधायकों को क्षेत्र में विकास के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं । प्रत्येक विधानसभा के लिए पांच करोड़ रुपये दिए जायेंगे।

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एक्सप्रेस वे पर साइकिल ट्रैक

दिल्ली सरकार अपने नए सचिवालय का काम करेगी और कर्मचारियों के लिए सरकारी विभाग बनाएगी और मंत्रालय को बेहतर करेंगे। डीडीए के साथ मिलकर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर साइकिल ट्रैक बनायेंगे।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

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Rekha Gupta
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