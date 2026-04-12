दिसंबर तक नए कॉरिडोर, दिल्ली को मेट्रो-फ्लाईओवर की बड़ी सौगात; CM रेखा गुप्ता के बड़े ऐलान
Delhi CM Rekha Gupta: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो और फ्लाईओवर परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो और डबल-डेकर फ्लाईओवर से दिल्ली का ट्रैफिक सुधरेगा।
Delhi CM Rekha Gupta Big Announcement: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो और उससे जुड़ी सड़क व फ्लाईओवर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए ऐलान किया कि दिसंबर 2026 तक शहर को कई बड़ी सौगातें मिलेंगी।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक और मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सरकार की प्राथमिकता है, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
416 किमी नेटवर्क, 100 किमी से ज्यादा विस्तार
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का मौजूदा नेटवर्क 416 किलोमीटर तक फैल चुका है, जिसमें 303 स्टेशन और 12 लाइनें शामिल हैं। इसके अलावा 104.45 किलोमीटर लंबा नया नेटवर्क और 81 स्टेशन निर्माणाधीन हैं। फेज-IV के तहत काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां भौतिक प्रगति करीब 79.57% और वित्तीय प्रगति 80.60% तक पहुंच चुकी है।
दिसंबर तक कई नए कॉरिडोर
मुख्यमंत्री के अनुसार, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक, मजलिस पार्क से आर.के. आश्रम और तुगलकाबाद से एरोसिटी जैसे प्रमुख कॉरिडोर दिसंबर 2026 तक पूरे करने का लक्ष्य है।इन परियोजनाओं से दिल्ली के कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी।
2029 तक फेज-IV पूरा करने का लक्ष्य
फेज-IV के बाकी कॉरिडोर—लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठाला से कुंडली—पर भी काम शुरू हो चुका है। इनका लक्ष्य मार्च 2029 रखा गया है। इसके अलावा फेज-V(A) के तहत आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ और एरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 जैसे नए रूट भी तैयार किए जा रहे हैं।
फ्लाईओवर और सड़क परियोजनाएं भी रफ्तार पर
मेट्रो के साथ-साथ कई अहम फ्लाईओवर परियोजनाएं भी बन रही हैं। आजादपुर से त्रिपोलिया चौक तक डबल-डेकर फ्लाईओवर (2.16 किमी) का 73% काम पूरा हो चुका है। यमुना विहार से भजनपुरा फ्लाईओवर का 85% कार्य पूरा हो चुका है। वहीं एमबी रोड पर साकेत जी से संगम विहार तक 6-लेन फ्लाईओवर का निर्माण जारी है।
ट्रैफिक और प्रदूषण पर फोकस
भविष्य को देखते हुए वजीराबाद से डीएनडी तक 19.2 किमी लंबी एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा त्रिपोलिया गेट से बर्फखाना तक नया फ्लाईओवर भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो और सड़क नेटवर्क का विस्तार दिल्ली की “लाइफलाइन” को और मजबूत करेगा। इससे यात्रा आसान होगी, ट्रैफिक जाम घटेगा और प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
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