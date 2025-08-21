Delhi CM Rekha Gupta Attacked Security Set for Major Overhaul क्या और मजबूत होगी CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा? हमले के बाद एजेंसियां अलर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi CM Rekha Gupta Attacked Security Set for Major Overhaul

क्या और मजबूत होगी CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा? हमले के बाद एजेंसियां अलर्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई में हमले के बाद एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। उनकी सुरक्षा को और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर गृह मंत्रालय फैसला करेगा। सीएम को पहले से ही Z-प्लस सुरक्षा मिली हुई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सThu, 21 Aug 2025 05:51 AM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह एक जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुए हमले ने पुलिस और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। 41 साल एक शख्स ने मुख्यमंत्री पर हमला किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं।

जन सुनवाई के दौरान हुआ हमला

सुबह-सुबह दिल्ली के सिविल लाइंस में स्थित जन सेवा सदन में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक जन सुनवाई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। हमलावर, जिसकी पहचान राजकोट के रहने वाले राजेशभाई खिमजीभाई साकरिया के रूप में हुई, ने खुद को स्थानीय निवासी बताकर मुख्यमंत्री के करीब पहुंचने की कोशिश की। उसने एक कागज सौंपने के बहाने पहले उनका हाथ पकड़ा और फिर धक्का-मुक्की कर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और उस पर ह्त्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया।

Z-प्लस सुरक्षा में होगी बढ़ोतरी?

वर्तमान में मुख्यमंत्री को Z-प्लस सुरक्षा दी गई है, जिसमें 40 से अधिक सुरक्षाकर्मी, कमांडो, स्टैटिक गार्ड और काफिले की सुरक्षा शामिल है। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस का कहना है कि उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "हम इस मामले की तह तक जाएंगे और सुरक्षा में हुई किसी भी चूक की जांच करेंगे। जनता से मिलने के दौरान और अन्य बैठकों में उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की सिफारिश की जा सकती है।"

सूत्रों के मुताबिक, Z-प्लस सुरक्षा में कर्मियों की संख्या को बढ़ाकर 65 तक किया जा सकता है, जिसमें अतिरिक्त कमांडो और निगरानी करने वाले शामिल होंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के हर दौरे, उनके घर और कार्यालय में पहले से ही सुरक्षा की गहन जांच की जा सकती है।

हमलावर ने पहले की थी रेकी

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हमलावर ने घटना से 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री के शालीमार बाग स्थित निजी आवास की रेकी की थी। वह वहां वीडियो बनाते और घर की टोह लेते हुए देखा गया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर वह इतनी आसानी से मुख्यमंत्री के करीब कैसे पहुंच गया।

जन सेवा सदन में सुरक्षा होगी कड़ी

हाल ही में शुरू हुए जन सेवा सदन, जहां यह घटना हुई, अब पुलिस की नजर में है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया, "जन सुनवाई जैसे कार्यक्रमों में आम जनता का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन इस बार कोई तलाशी या जांच नहीं की गई थी। हमलावर के पास हथियार तो नहीं था, लेकिन उसने भीड़ के बीच मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। यह गंभीर चूक है।"

पुलिस अब सिविल लाइंस बंगले के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। खास तौर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी रुकावट के निभा सकें।

गृह मंत्रालय करेगा अंतिम फैसला

दिल्ली पुलिस इस मामले की पूरी जानकारी और संभावित खतरों का आकलन कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी। मंत्रालय येलो बुक नियमों के आधार पर सुरक्षा कवर में बदलाव पर फैसला लेगा। नियमों के मुताबिक, दिल्ली के सभी मौजूदा मुख्यमंत्रियों को Z-श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, लेकिन समीक्षा के बाद इसे और एडवांस किया जा सकता है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी Z-प्लस सुरक्षा दी गई है। रेखा गुप्ता को शुरू में Z-श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जिसे बाद में Z-प्लस में अपग्रेड किया गया। अब इस हमले के बाद उनकी सुरक्षा में और इजाफा होने की संभावना है।

पुलिस और प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। सुरक्षा इकाई को शामिल किया गया है, और जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही, जन सुनवाई जैसे आयोजनों में तलाशी और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को और सख्त करने की योजना है।