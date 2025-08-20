रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर क्या बोलीं आतिशी, सौरभ ने कहा- जब केजरीवाल पर होता था तो…

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह हमला किया गया। मुख्यमंत्री दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर एक शख्स ने चिल्लाते हुए हमला किया। मुख्यमंत्री के सिर में थोड़ी चोट आई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमले की निंदा की है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह हमला किया गया। मुख्यमंत्री दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर एक शख्स ने चिल्लाते हुए हमला किया। मुख्यमंत्री के सिर में थोड़ी चोट आई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमले की निंदा की है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए जगह नहीं है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने याद दिलाया कि जब केजरीवाल पर हमला होता था तो भाजपा कहती थी कि नाराजगी की वजह से ऐसा हुआ है।

पूर्व सीएम आतिशी ने रेखा गुप्ता पर हमले की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा, ‘दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।’

सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल पर हमलों की दिलाई याद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब केजरीवाल पर हमले होते थे तो भाजपा भी जस्टिफाई करती थी। उन्होंने कहा, ‘जब-जब केजरीवाल पर हमले हुए, इस चुनाव के दौरान भी भाजपा के कट्टर समर्थक ने हमला किया था, भाजपा ने कहा कि वह सिविल डिफेंस वॉलेंटियर था और केजरीवाल से नाराज था। जब जब केजरीवाल पर हमले हुए भाजपा ने कहा कि लोग नाराज हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम जानते हैं कि लोग रेखा गुप्ता से नाराज हैं, लेकिन हिंसा की जगह नहीं है। हिंसा गलत है। सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। हमले को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए जैसे भाजपा केजरीवाल पर हमले के बाद करती थी।’