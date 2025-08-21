CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला राजेश 5 दिन की पुलिस रिमांड पर, अब सामने आएगा 'राज'!

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खीमजी को कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी और हमले के पीछे की जांच करेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई साकरिया को कल तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। अब पुलिस कस्टडी में आरोपी से पूछताछ करेगी। बुधवार को सीएम हाउस पर आयोजित साप्ताहिक 'जन सुनवाई' के दौरान आरोपी ने हमला किया था। यह घटना उस समय हुई जब सीएम जनता की शिकायतें सुन रही थीं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया था।

कौन है राजेश खीमजी? 41 वर्षीय राजेश खीमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और पेशे से ऑटोरिक्शा चालक है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, राजेश का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कम से कम पांच मामले दर्ज हैं, जिनमें से चार में उसे बरी कर दिया गया, जबकि एक मामला अभी कोर्ट में लंबित है। उसकी मां भानुबेन ने दावा किया कि राजेश मानसिक रूप से अस्थिर है और वह आवारा कुत्तों के प्रति संवेदनशील है, जिसके चलते वह सुप्रीम कोर्ट के हालिया आवारा कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने के फैसले से नाराज था।

हमले की साजिश या आवेश में अपराध? सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि राजेश ने हमले से एक दिन पहले, 19 अगस्त को सीएम के शालीमार बाग स्थित आवास की रेकी की थी। उसने इलाके का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमला सुनियोजित था। दिल्ली पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए राजेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), धारा 132 (सार्वजनिक सेवक को बाधित करना), और धारा 221 (सार्वजनिक कार्य में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब हमले के पीछे के मकसद की गहराई से जांच कर रही है और इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से आऱोपी की रिमांड की मांग की थी।