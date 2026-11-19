CM रेखा गुप्ता को अदालत से समन जारी, तीस हजारी कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए समन जारी किया गया है। अदालत ने उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया है। जानिए पूरा मामला क्या है और गवाही देने के लिए कब बुलाया गया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए समन जारी किया गया है। अदालत ने उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया है। दरअसल, यह पूरा मामला जनसुवाई के दौरान उनके ऊपर हुए कथित हमले से जुड़ा है। यह सुनवाई 16 जनवरी 2027 को होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग की कोर्ट ने मुख्यमंत्री के अलावा उनके सुरक्षा अधिकारी एएसआई सुरेंद्र को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। अदालत के पूर्व निर्देश के अनुसार, मुख्यमंत्री की गवाही दोपहर बाद बंद कमरे में होगी।
जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा पर हुआ था हमला
मामला 20 अगस्त 2025 का है। आरोप है कि सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर जनसुनवाई के दौरान राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया ने रेखा गुप्ता पर हमला किया था। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उसके साथी तहसीन रजा शेख को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी गुजरात के राजकोट के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज हुआ था मामला
20 दिसंबर 2025 को तीस हजारी कोर्ट ने दोनों के खिलाफ हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और ड्यूटी से रोकने के लिए हमला करने समेत विभिन्न आरोप तय किए थे। आरोपियों ने इन आरोपों को चुनौती दी थी, लेकिन 15 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पुलिस के आरोपपत्र के अनुसार, घटना से एक दिन पहले राजेश ने शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास की रेकी की थी।
वीडियो सबूत भी दिए गए, गुरुवार को अधिकारी की गवाही हुई दर्ज
अदालत ने आरोप तय करते समय दोनों आरोपियों के बीच कॉल रिकॉर्ड और मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय के वीडियो साझा किए जाने से जुड़े तथ्यों का भी उल्लेख किया था। अदालत में गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी की गवाही दर्ज की गई।
मंत्री का दावा, 24 घंटे में हुई रेकी; नेता प्रतिपक्ष ने की थी आलोचना
दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया था कि आरोपी पिछले 24 घंटे से मुख्यमंत्री के घर की रेकी कर रहा था। सिरसा ने बताया कि हमलावर के पास जनसुनवाई के कोई कागज़ात नहीं थे और वह केवल हमला करने के इरादे से ही आया था। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी हमले की निंदा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें