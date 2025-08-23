सीएम रेखा गुप्ता अटैक: आरोपी राजेश को दोस्त ने दिए थे 2000 रुपये, हमले के बारे में जानता था

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले में नया ट्विस्ट सामने आया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी राजेशभाई को उसके दोस्त ने 2000 रुपये भेजे थे। ये दोस्त हमले के बारे में भी जानता था।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की गुत्थी हर पल और रहस्यमयी होती जा रही है। बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए इस हमले के पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 39 साल के ऑटो ड्राइवर राजेशभाई खिमजीभाई साकरिया को मौके से गिरफ्तार किया गया और अब जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी के दोस्त ने उसे 2000 रुपये दिए थे और वो इस हमले के बारे में जानता था।

दोस्त को थी हमले की जानकारी पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राजेशभाई ने अपने इस खतरनाक प्लान की जानकारी पहले ही गुजरात में एक दोस्त को दे दी थी। इतना ही नहीं, इस दोस्त ने उसे हमले से पहले 2,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए। क्या यह महज दोस्ती थी या कोई गहरी साजिश? दिल्ली पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। गुरुवार रात को एक पुलिस टीम राजकोट पहुंची और राजेशभाई के संपर्क में रहे चार-पांच लोगों से पूछताछ की। उस दोस्त को भी दिल्ली लाया गया है, जिसे अब जांच में शामिल होने का नोटिस थमाया गया है।

हमले के पीछे की अजीब वजह बता रहा राजेश राजेशभाई के हमले की वजह जानकर हर कोई हैरान है। पहले तो उसने दावा किया कि वह अपने किसी रिश्तेदार के लिए इंसाफ मांगने दिल्ली आया था, जो जेल में बंद है। लेकिन बाद में उसने बात बदल दी और सुप्रीम कोर्ट के हालिया स्ट्रीट डॉग्स पर आदेश को वजह बताया। राजेशभाई का कहना है कि वह राजकोट में 150-200 कुत्तों की देखभाल करता है और दिल्ली में जानवरों के साथ कथित दुर्व्यवहार से आहत था। सबसे हैरानी की बात? उसने पुलिस को बताया कि उसे ‘दिव्य दर्शन’ हुए, जिसमें उसने एक शिवलिंग और कुत्ते को देखा और एक ‘दैवीय शक्ति’ ने उसे जानवरों के लिए कुछ करने को कहा। क्या यह सच है या जांच को भटकाने की कोशिश? पुलिस इस रहस्य को सुलझाने में जुटी है।

बिना टिकट दिल्ली तक का सफर जांच में यह भी सामने आया कि राजेशभाई ने हमले से पहले एक लंबा और रहस्यमय सफर तय किया। 17 अगस्त को वह उज्जैन गया और फिर बिना टिकट या सामान के ट्रेन पकड़कर 19 अगस्त की सुबह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसका पहला पड़ाव एक हनुमान मंदिर था। इसके बाद वह सीधे गुजराती समाज के गेस्टहाउस पहुंचा, जो मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस आवास से महज 700 मीटर दूर है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक, उसने 19 अगस्त को दोपहर 2:52 बजे चेक-इन किया और हमले वाले दिन सुबह 7:25 बजे चेक-आउट किया।

मोबाइल और पैसे का खेल पुलिस ने राजेशभाई का मोबाइल जब्त कर लिया और उसकी कॉल हिस्ट्री, ब्राउजिंग रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शंस की छानबीन की। पता चला कि दिल्ली पहुंचने के बाद उसने अपने परिवार और दोस्तों से बात की थी। उस दोस्त द्वारा भेजे गए 2000 रुपये की बात भी सही निकली। अब पुलिस यह जांच रही है कि क्या इस दोस्त पर आपराधिक साजिश के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई हो सकती है।