Delhi CM Rekha Gupta ask who take credit for independence but do not take responsibility for the partition आजादी का श्रेय तो लेते हैं, बंटवारे की जिम्मेदारी क्यों नहीं; CM रेखा गुप्ता ने दागा सवाल
Delhi CM Rekha Gupta ask who take credit for independence but do not take responsibility for the partition

आजादी का श्रेय तो लेते हैं, बंटवारे की जिम्मेदारी क्यों नहीं; CM रेखा गुप्ता ने दागा सवाल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश के बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि जो लोग आजादी का श्रेय लेते हैं, वे बंटवारे की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। सीएम ने कहा कि बंटवारे की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो आज संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 07:54 PM
विभाजन विभिषका दिवस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जो आजादी का श्रेय तो लेते हैं, लेकिन बंटवारे की जिम्मेदारी नहीं लेते। इस बंटवारे के कारण लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। वो बहनें जिनकी अस्मत लूट गई, जिनके घर छीन गए। ये जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है जो आज संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं। उन्हीं लोगों से ये सवाल है कि आज का ये काला दिवस उन्हीं के कारण से है, जब देश का विभाजन हुआ।

वहीं, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। हम इस दिन अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने यहां एक नया जीवन शुरू करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता की लालसा के कारण विभाजन के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। महिलाओं पर अत्याचार किए गए। पीड़ितों के दर्द को बांटने के लिए भाजपा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाती है। साथ ही हम संकल्प लेते हैं कि ऐसा दिन फिर कभी न आए।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मौन मार्च में भाग लिया।