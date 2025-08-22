delhi cm rekha gupta appreciate mla arvinder singh lovely to called him cm of yamunapar CM रेखा गुप्ता ने अरविंदर सिंह लवली को यमुनापार का 'मुख्यमंत्री' बताया, बोलीं- हमें भी तो वर्क लोड बांटना है, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi cm rekha gupta appreciate mla arvinder singh lovely to called him cm of yamunapar

CM रेखा गुप्ता ने अरविंदर सिंह लवली को यमुनापार का 'मुख्यमंत्री' बताया, बोलीं- हमें भी तो वर्क लोड बांटना है

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसुनवाई के दौरान घायल होने के बाद पहली बार गांधीनगर में एक कार्यक्रम में पहुंची। यहां उन्होंने यमुनापार को लेकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली को यमुनापार का 'मुख्यमंत्री' तक बता दिया।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 10:31 PM
share Share
Follow Us on
CM रेखा गुप्ता ने अरविंदर सिंह लवली को यमुनापार का 'मुख्यमंत्री' बताया, बोलीं- हमें भी तो वर्क लोड बांटना है

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को जनसुनवाई के दौरान घायल होने के बाद पहली बार गांधीनगर में एक कार्यक्रम में पहुंची। यहां उन्होंने यमुनापार को लेकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने यमुनापार के विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने भाषण के दौरान गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली को यमुनापार का 'मुख्यमंत्री' तक बता दिया। कहा कि हमें भी तो अपना वर्क लोड डिवाइड करना है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आज गांधीनगर वालों को दो उपहार देना चाहती हूं। एक तो अपने भाई अरविंदर सिंह लवली को पूरे यमुनापार का विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मंच पर खड़े लवली को माला पहनाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आने से पहले इस संबंध में अधिसूचना जारी करके आई हूं। सीएम ने कहा कि आपको दो-दो नगीने मिले हैं। एक केंद्रीय मंत्री, जो क्षेत्र के सांसद हैं और दूसरे यमुनापार के 'मुख्यमंत्री'। सीएम ने कहा कि हमें भी तो अपना वर्क लोड डिवाइड करना है।

लवली के बारे में उन्होंने कहा कि ये ऐसे भाई हैं, जिन्हें हमेशा यमुनापार की चिंता सताती थीं। सड़क, नाली, पार्किंग, खरंजा जैसे विषयों को लेकर लगातार आकर मुझसे चर्चा करते रहे। पिछले 6 महीने में मुझसे कंधा से कंधा मिलाकर कहते रहे कि दिल्ली में क्या-क्या बेहतर हो सकता है। क्या योजनाएं हो सकती हैं।

सीएम गुप्ता ने अपने दूसरे उपहार का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने यमुनापार के लिए लवली जी और हर्ष मल्होत्रा जी को कह दिया है कि आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं, उसके लिए एस्टीमेट बनाइए। ये चिंता मत कीजिए कि कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको, मैं आज अभी से सेंशन कर रही हूं। पूरे यमुनापार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में खड़ा करना है।