CM रेखा गुप्ता ने अरविंदर सिंह लवली को यमुनापार का 'मुख्यमंत्री' बताया, बोलीं- हमें भी तो वर्क लोड बांटना है

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को जनसुनवाई के दौरान घायल होने के बाद पहली बार गांधीनगर में एक कार्यक्रम में पहुंची। यहां उन्होंने यमुनापार को लेकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने यमुनापार के विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने भाषण के दौरान गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली को यमुनापार का 'मुख्यमंत्री' तक बता दिया। कहा कि हमें भी तो अपना वर्क लोड डिवाइड करना है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आज गांधीनगर वालों को दो उपहार देना चाहती हूं। एक तो अपने भाई अरविंदर सिंह लवली को पूरे यमुनापार का विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मंच पर खड़े लवली को माला पहनाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आने से पहले इस संबंध में अधिसूचना जारी करके आई हूं। सीएम ने कहा कि आपको दो-दो नगीने मिले हैं। एक केंद्रीय मंत्री, जो क्षेत्र के सांसद हैं और दूसरे यमुनापार के 'मुख्यमंत्री'। सीएम ने कहा कि हमें भी तो अपना वर्क लोड डिवाइड करना है।

लवली के बारे में उन्होंने कहा कि ये ऐसे भाई हैं, जिन्हें हमेशा यमुनापार की चिंता सताती थीं। सड़क, नाली, पार्किंग, खरंजा जैसे विषयों को लेकर लगातार आकर मुझसे चर्चा करते रहे। पिछले 6 महीने में मुझसे कंधा से कंधा मिलाकर कहते रहे कि दिल्ली में क्या-क्या बेहतर हो सकता है। क्या योजनाएं हो सकती हैं।