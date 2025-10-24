Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi CM Rekha Gupta announces government holiday on Chhath Pooja
CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी खुशखबरी, सोमवार को किया सरकारी छुट्टी का ऐलान; बताई वजह

CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी खुशखबरी, सोमवार को किया सरकारी छुट्टी का ऐलान; बताई वजह

संक्षेप: मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ प्रकृति को समर्पित एक पर्व है, जिसमें लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व आस्था, भक्ति और स्वच्छता का भी प्रतीक है, जो प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है।

Fri, 24 Oct 2025 10:04 PMSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में छठ मनाने वाले लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (27 अक्टूबर) को सरकारी अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को छुट्टी इसलिए रखी गई है, क्योंकि यह इस चार दिवसीय छठ पर्व का तीसरा दिन है और यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय अवकाश के चलते दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज इस दिन बंद रहेंगे और राज्य सरकार के कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बारे में एक विज्ञप्ति जारी करते हुए यह जानकारी दी गई।

विज्ञप्ति में बताया गया कि, 'छठ पर्व के तीसरे दिन, श्रद्धालु सूर्यास्त के समय नदियों या तालाबों के किनारे डूबते सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और इसके लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में परिवार विभिन्न कामों में व्यस्त रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।'

श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ प्रकृति को समर्पित एक पर्व है, जिसमें लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि 'यह पर्व आस्था, भक्ति और स्वच्छता का भी प्रतीक है, जो प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है।'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छठ लोकप्रिय आस्था और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं का उत्सव है, जो परिवारों, समाज और समुदायों को एक साथ लाता है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार ने सभी छठ घाटों पर सफ़ाई, सुरक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं, ताकि श्रद्धालु मन की शांति के साथ अपनी रस्में निभा सकें।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लाएगा और साथ ही समाज में आपसी सद्भाव और सद्भावना को मज़बूत करेगा। बता दें कि छठ पूजा पूरे देश में विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से मनाई जाती है।

यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय-खाय के साथ शुरू होता है, जिसमें शुद्धिकरण और तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके बाद पंचमी तिथि को खरना, षष्ठी तिथि को छठ पूजा और सप्तमी तिथि को उषा अर्घ्य के साथ इसका समापन होता है। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा भारत के विभिन्न राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।