CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी खुशखबरी, सोमवार को किया सरकारी छुट्टी का ऐलान; बताई वजह

दिल्ली में छठ मनाने वाले लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (27 अक्टूबर) को सरकारी अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को छुट्टी इसलिए रखी गई है, क्योंकि यह इस चार दिवसीय छठ पर्व का तीसरा दिन है और यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय अवकाश के चलते दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज इस दिन बंद रहेंगे और राज्य सरकार के कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बारे में एक विज्ञप्ति जारी करते हुए यह जानकारी दी गई।

विज्ञप्ति में बताया गया कि, 'छठ पर्व के तीसरे दिन, श्रद्धालु सूर्यास्त के समय नदियों या तालाबों के किनारे डूबते सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और इसके लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में परिवार विभिन्न कामों में व्यस्त रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।'

श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ प्रकृति को समर्पित एक पर्व है, जिसमें लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि 'यह पर्व आस्था, भक्ति और स्वच्छता का भी प्रतीक है, जो प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है।'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छठ लोकप्रिय आस्था और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं का उत्सव है, जो परिवारों, समाज और समुदायों को एक साथ लाता है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार ने सभी छठ घाटों पर सफ़ाई, सुरक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं, ताकि श्रद्धालु मन की शांति के साथ अपनी रस्में निभा सकें।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लाएगा और साथ ही समाज में आपसी सद्भाव और सद्भावना को मज़बूत करेगा। बता दें कि छठ पूजा पूरे देश में विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से मनाई जाती है।