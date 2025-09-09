दिल्ली में बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ से उन किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और हालात की समीक्षा की।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ से उन किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ की स्थिति से निपटने के उनके प्रयासों की तारीफ की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैंने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारी बाढ़ के बाद के हालात से निपटने के लिए 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद देगी। हम उन किसानों को मुआवजा देंगे जिनकी फसलें पानी में डूबने से खराब हो गई हैं। सरकार को उन किसानों की लिस्ट देखना चाहेगी जिनकी फसलें प्रभावित हुई हैं ताकि उन्हें समय पर मदद दी जा सके।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीएमओ ने 11 जिलों के जिलाधिकारियों से किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि छह जिले (उत्तर, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर, दक्षिण-पूर्व और शाहदरा) सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि संभावना है कि अन्य जिलों में भी फसलें प्रभावित हुई होंगी।