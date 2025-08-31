delhi cm rekha gupta announced 1600 crore gst refunds be released to traders before diwali दिवाली से पहले भरेगी व्यापारियों की झोली, दिल्ली सरकार देगी 1,600 करोड़ का GST रिफंड, Ncr Hindi News - Hindustan
दिवाली से पहले भरेगी व्यापारियों की झोली, दिल्ली सरकार देगी 1,600 करोड़ का GST रिफंड

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के कारोबारियों के लिए एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कारोबारियों को साल 2019 से बकाया लगभग 1,600 करोड़ रुपये का GST रिफंड दिवाली से पहले ही जारी कर दिया जाएगा।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 08:55 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के कारोबारियों के लिए एक गुड न्यूज दी। उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली के कारोबारियों को साल 2019 से बकाया लगभग 1,600 करोड़ रुपये का GST रिफंड दिवाली से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। इस ऐलान को व्यापारी और कारोबारियों के लिए एक बड़े दिवाली गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है।

बुलाई बैठक

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय में व्यापार और कर विभाग (जीएसटी) की एक खास बैठक बुलाई। इस बैठक में जीएसटी कमिश्नर नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

AAP पर निशाने के साथ बड़ा आदेश

रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछली (आप) सरकार ने लंबे समय से लंबित इस रकम को चुकाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रेखा गुप्ता ने निर्देश दिया कि पूरी रकम दिवाली से पहले व्यापारियों को रिफंड की जाए।

डेवलप किया मॉड्यूल

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में कारोबारियों को जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली GST विभाग ने IIT-हैदराबाद के साथ मिलकर एक IT मॉड्यूल डेवलप किया है। सीएम ने कहा कि यह सिस्टम डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और तेजी से होने वाली जांच पर आधारित है।

सही रिफंड आवेदनों को तुरंत निपटाएं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी दावा किया कि यह प्रणाली जीएसटी रिफंड आवेदनों का निपटान सुनिश्चित करेगी। इससे दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सभी लंबित, बिना विवाद वाले और सही रिफंड आवेदनों को नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।

कारोबारियों को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि व्यापारियों के लिए 'कारोबार करने में आसानी' सुनिश्चित करना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। समय पर जीएसटी रिफंड मिलने से व्यापारियों के पास पर्याप्त पैसे होंगे। इससे दिल्ली की आर्थिक विकास में तेजी आएगी। साथ ही कारोबारियों के कानूनी खर्च भी कम होंगे।

बनाया व्यापारी कल्याण बोर्ड

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिया कि सरकार उनके हितों की रक्षा करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी के तहत ही सरकार ने एक व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड में दिल्ली के व्यापारियों का सही प्रतिनिधित्व है। इस पहलकदमी से सुनिश्चित होगा कि व्यापारियों और कारोबारियों की समस्याओं का उचित निस्तारण किया जा सके।