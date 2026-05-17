महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए तक का कर्ज, दिल्ली में CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए शहर के मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी विशेष मंच उपलब्ध कराए जाएंगे।
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप और सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) को 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए शहर के मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी विशेष मंच उपलब्ध कराए जाएंगे।
सीएम रेखा गुप्ता ने बयान में कहा, राजधानी की महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए तक के बिना किसी गारंटी के लोन की व्यवस्था की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कर्ज के लिए दिल्ली सरकार स्वयं गारंटी देगी।
'वोकल फॉर लोकल', 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा
उन्होंने शनिवार को रोहिणी में आयोजित दो दिवसीय 'मेगा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) मेला-2026' के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 'वोकल फॉर लोकल', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'एक जिला, एक उत्पाद' की अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि एसएचजी मेला महिलाओं द्वारा तैयार स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उन्हें व्यापक बाजार से जोड़ने का एक प्रयास है।
इस मेले में करीब 24 स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। मेले में हस्तशिल्प, क्रोशिया कार्य, खादी, घरेलू उत्पाद, खाद्य सामग्री और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री की गई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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