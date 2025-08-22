Delhi CM Rekha gupta announce MLA Arvinder Singh Lovely to head Trans Yamuna Area Development Board CM रेखा गुप्ता ने अरविंदर सिंह लवली को दी बड़ी जिम्मेदारी, चौहान को ग्रामीण विकास बोर्ड की कमान, Ncr Hindi News - Hindustan
CM रेखा गुप्ता ने अरविंदर सिंह लवली को दी बड़ी जिम्मेदारी, चौहान को ग्रामीण विकास बोर्ड की कमान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को वरिष्ठ भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली को ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। वहीं, विधायक राज कुमार चौहान दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम ने कहा कि दोनों विकसित दिल्ली के विजन को आगे बढ़ाएंगे।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 09:00 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को वरिष्ठ भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली को ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। इसके अलावा, भाजपा विधायक राज कुमार चौहान को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुभवी नेता चौहान और लवली विकसित दिल्ली के विजन को आगे बढ़ाएंगे। इन्हें कैबिनेट रैंक के साथ संबंधित बोर्डों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, क्षेत्र के सभी विधायक ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य होंगे। इनमें भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अभय वर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर, अनिल गोयल, संजय गोयल, रविकांत और रविंदर सिंह नेगी शामिल हैं।

इनके अलावा आप विधायक गोपाल राय, वीर सिंह धिंगान, सुरेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार और चौधरी जुबैर अहमद भी बोर्ड के सदस्य होंगे।

विधायकों के अलावा बोर्ड में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, विकास आयुक्त, वित्त योजना, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, राजस्व, बिजली और शहरी विकास विभागों के प्रमुख, डीडीए के उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, डीयूएसआईबी के सीईओ और एमसीडी के तहत शाहदरा (दक्षिण) और शाहदरा (उत्तर) की वार्ड समितियों के अध्यक्ष।

केंद्रीय मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों बोर्ड विकास परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन और निर्वाचित प्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेंगे।