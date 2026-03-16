दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की AAP को राजनीति पर नसीहत, ऑनलाइन ट्रोलर्स से भी अपील
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की। आम आदमी पार्टी को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी। ऑनलाइन ट्रोलर्स से सोशल मीडिया पर संयम बरतने की अपील की और दिल्ली वासियों को खास संदेश दिया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी है। समाचार एजेंसी यूएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ बहस जरूरी है और विपक्ष को टकराव के बजाय बेहतर नीतिगत सुझाव देने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से भी अपील की कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन ऑनलाइन बहस सम्मानजनक और तथ्य आधारित होनी चाहिए।
सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली की बढ़ती आबादी और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लंबी अवधि की योजना की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने आवास, परिवहन, जल आपूर्ति और पर्यावरण पर दबाव डाल दिया है, इसलिए राजधानी के विकास के लिए 20–30 वर्षों की दीर्घकालिक शहरी योजना बनाना बेहद जरूरी है।
सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने पर जोर
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर देशभर से आने वाले मरीजों का भी दबाव रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अस्पतालों के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। सीएम ने बताया कि अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाने, सुविधाओं को आधुनिक बनाने और मरीजों के प्रबंधन के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने की योजना है। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि बड़े अस्पतालों पर बोझ कम हो सके।
महिलाओं की भागीदारी से बेहतर शासन
महिलाओं की राजनीति में भूमिका पर बोलते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। जब महिलाएं शासन में सक्रिय भागीदारी करती हैं तो नीतियां अधिक समावेशी और संवेदनशील बनती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं को अक्सर अलग तरह की चुनौतियों और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी सहानुभूति, धैर्य और संवाद क्षमता प्रशासन में बेहद उपयोगी साबित होती है।
सोशल मीडिया पर संयम की अपील
ऑनलाइन ट्रोलिंग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों को सरकार से सीधे सवाल पूछने का मौका दिया है, जो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है, लेकिन बहस और असहमति सम्मानजनक होनी चाहिए और गलत जानकारी या अपशब्दों से समाज मजबूत नहीं होता। लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए।
दिल्लीवासियों को संदेश
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से अपील की कि शहर के विकास में सरकार के साथ-साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक नियमों का पालन, पर्यावरण संरक्षण, पानी-बिजली की बचत और स्वच्छता जैसे प्रयास मिलकर ही दिल्ली को बेहतर बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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