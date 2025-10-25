दिल्ली की संकरी गलियों में भी साफ होंगी सीवर लाइन, रेखा सरकार का क्या प्लान
संक्षेप: मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अत्याधुनिक पोर्टेबल मशीनें सीवर लाइनों की सफाई, गाद निष्कासन, जेटिंग और सक्शन जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। इस मशीन की मदद से सीवर की सफाई अधिक प्रभावी, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से होगी।
राजधानी में सीवर लाइनों की सफाई का काम अब अति आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। ये नई मिनी रिसाइक्लर मशीनें संकरी सड़कों और गलियों में भी आसानी से प्रवेश कर सकेंगी और सीवर लाइनों से गाद निकालने के अलावा उसकी सफाई भी करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा स्थित वैशाली में इस नई तकनीक की मशीन जनता को समर्पित की। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए फिलहाल 16 नई स्मॉल रीसाइक्लर मशीनें मंगाई हैं।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अत्याधुनिक पोर्टेबल मशीनें सीवर लाइनों की सफाई, गाद निष्कासन, जेटिंग और सक्शन जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। इस मशीन की मदद से सीवर की सफाई अधिक प्रभावी, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की 16 मशीनें अभी मंगवाई गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर और भी मशीनें खरीदी जाएंगी। ये मशीनें विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाली सीवर ब्लॉकेज समस्याओं के त्वरित समाधान में उपयोगी साबित होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैशाली क्षेत्र की जनता लंबे समय से सड़कों, नालों और सीवर से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही थी। इसका अब स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में दो करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सीवर लाइन और वॉल-टू-वॉल आरएमसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ भी शनिवार को किया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रवासियों को जलभराव, सीवर जाम और टूटी सड़कों जैसी समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में बिजली रखरखाव (मेंटेनेंस) के लिए भी एक अत्याधुनिक मशीन खरीदी है, जो बिना बिजली काटे और लाइन बाधित किए चलती लाइन पर ही मरम्मत कार्य करने में सक्षम है।