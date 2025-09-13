Delhi CM launches hotline maintenance vehicle to ensure electrical repairs without outages अब मरम्मत के दौरान बिजली गुल नहीं होगी, CM रेखा गुप्ता ने शुरू किया हॉटलाइन रखरखाव सेवा, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में अब मरम्मत कार्य के दौरान बिजली गुल नहीं होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली के पहले हॉटलाइन रखरखाव वाहन का शुभारंभ किया। यह बिना आपूर्ति बंद किए बिजली की मरम्मत करने में सक्षम है। सीएम ने घोषणा की कि पूरी दिल्ली में इसी तरह की मशीनें तैनात की जाएंगी।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 08:31 PM
दिल्ली में अब मरम्मत कार्य के दौरान बिजली गुल नहीं होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली के पहले हॉटलाइन रखरखाव वाहन का शुभारंभ किया। यह बिना आपूर्ति बंद किए बिजली की मरम्मत करने में सक्षम है। सीएम ने घोषणा की कि पूरी दिल्ली में इसी तरह की मशीनें तैनात की जाएंगी।

अपने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में वाहन के शुभारंभ के अवसर पर सीएम गुप्ता ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए की यह मशीन सुनिश्चित करेगी कि बिजली की खराबी की मरम्मत के दौरान निवासियों को कोई असुविधा न हो। दिल्ली सरकार पूरे शहर के लिए ये हॉटलाइन रखरखाव वाहन रखने की योजना बना रही है।

यह वाहन टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) द्वारा खरीदा गया है। टीपीडीडीएल उत्तरी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली एक डिस्कॉम है। यह वाहन रखरखाव टीमों को बिजली बंद किए बिना ही लाइव-लाइन रखरखाव करने में सक्षम बनाएगा। टीपीडीडीएल ने एक बयान में कहा कि यह देश में पहली बार शुरू की जा रही एक अग्रणी पहल है।

इसमें एक इंसुलेटेड एरियल बूम (क्रेन) भी है जो सुरक्षित बिजली अलगाव बनाए रखते हुए ओवरहेड लाइनों तक पहुंच को सुगम बनाता है। इसमें एक फाइबर ग्लास बकेट भी है जो लाइव-लाइन संचालन के दौरान तकनीशियनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह वाहन इंसुलेटर और कंडक्टर बदलने, जम्पर कनेक्शन और कनेक्टर की मरम्मत करने बिजली लाइनों के पास पेड़ों की छंटाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम है। इन कार्यों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखता है।

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को बिजली लाइनों की मरम्मत के लिए घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ती थी। अब हॉटलाइन रखरखाव वाहन इस समस्या को खत्म कर देंगे।

मुख्यमंत्री ने भूमिगत बिजली नेटवर्क परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत शालीमार बाग खोसला ग्रिड से नेताजी सुभाष प्लेस सर्किट तक 33 केवी ओवरहेड कंडक्टर को भूमिगत केबल से बदला गया।

ओवरहेड बिजली लाइनों को ट्रांसफर करने के चल रहे कार्य के बारे में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य शहर के अन्य हिस्सों, विशेष रूप से चांदनी चौक और सदर बाजार में इस परियोजना का विस्तार करना है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य 40 साल से भी ज्यादा पुराने ओवरहेड कंडक्टर और रेल खंभों को भूमिगत केबलों से बदलकर जन सुरक्षा और आपूर्ति की नेटवर्क विश्वसनीयता को बढ़ाना है।