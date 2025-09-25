Delhi CM flags off 11 CATS vehicles says Ambulance in Delhi should reach before pizza सीएम रेखा गुप्ता ने 11 CATS वाहनों को दिखाई हरी झंडी, बोलीं- पिज्जा से पहले पहुंचना चाहिए एम्बुलेंस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi CM flags off 11 CATS vehicles says Ambulance in Delhi should reach before pizza

सीएम रेखा गुप्ता ने 11 CATS वाहनों को दिखाई हरी झंडी, बोलीं- पिज्जा से पहले पहुंचना चाहिए एम्बुलेंस

सीएम ने कहा कि आज 11 एम्बुलेंस शुरू की गई हैं और अक्टूबर तक इनकी संख्या 53 तक पहुंच जाएगी। प्रत्येक शहरवासी को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं समय पर मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए हम इन एम्बुलेंसों की कुल संख्या 1,000 तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 05:24 PM
share Share
Follow Us on
सीएम रेखा गुप्ता ने 11 CATS वाहनों को दिखाई हरी झंडी, बोलीं- पिज्जा से पहले पहुंचना चाहिए एम्बुलेंस

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'दिल्ली में पिज्जा से पहले एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए' इस संदेश के साथ गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 11 CATS (सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेस) एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इन एम्बुलेंसों की संख्या को सैकड़ों की संख्या में बढ़ाया जाएगा। अक्टूबर तक इनकी संख्या 53 तक पहुंचाने और फिर अंततः 1,000 तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि सीएम गुप्ता ने गुरुवार को कुछ प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजनाओं की शुरुआत भी की, जिनमें राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत विशेष योजनाएं, एक अंग प्रत्यारोपण जागरूकता पोर्टल और एक DEIC केंद्र (जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र) का उद्घाटन करना भी शामिल है।

हेल्थकेयर डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने के सरकार के फोकस के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, 'हम चाहते हैं कि दिल्ली में पिज्जा पहुंचने से पहले ही एक एम्बुलेंस मरीज तक पहुंच जाए।' उन्होंने कहा, 'आज 11 एम्बुलेंस शुरू की गई हैं और अक्टूबर तक इनकी संख्या 53 तक पहुंच जाएगी, और प्रत्येक शहरवासी को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं समय पर मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए हम इन एम्बुलेंसों की कुल संख्या 1,000 तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं।'

सीएम गुप्ता ने कहा, 'स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों को कई नई सेवाएं प्रदान की हैं। 'सेवा पखवाड़ा' अभी चल रहा है और इस पहल के तहत, हमने दिल्लीवासियों को 11 कैट्स एम्बुलेंस समर्पित की हैं। ये एम्बुलेंस उच्च-गुणवत्ता वाले उपकरणों से सुसज्जित हैं और दिल्लीवासियों को लाभान्वित करेंगी। अक्टूबर तक हम इसमें 53 और एम्बुलेंस जोड़ देंगे।'

उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों को उन्नत चिकित्सा उपकरण प्रदान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन अभियान में सहयोग की कोशिशों पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने अंगदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक ऑनलाइन अंगदान पोर्टल भी शुरू किया है।