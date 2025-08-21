रेखा गुप्ता से मिलकर क्या बोला था राजेश? आरोपी का सोशल मीडिया भी खंगाला जाएगा

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है और राजकोट पुलिस के संपर्क में है। आईबी समेत केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ में शामिल हैं। आरोपी राजेश खीमजी के सोशल मीडिया खातों की जांच की जा रही है।

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। हमलावर राजेश खिमजी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है,जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस लगातार राजकोट पुलिस के संपर्क में है और हर एंगल से इस मामले की जांच चल रही है। राजेश के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है और दिल्ली में वह कहां-कहां गया,उसकी भी पड़ताल होगी।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है और राजकोट पुलिस के संपर्क में है। आईबी समेत केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ में शामिल हैं। आरोपी राजेश खीमजी के सोशल मीडिया खातों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस के संपर्क में है। पुलिस टीम आरोपी को उन सभी जगहों पर ले जाएगी जहां वह दिल्ली में गया था।

सूत्रों ने आगे बताया कि अब तक आरोपी ने पूछताछ में जो कुछ भी कहा है, उसकी पुष्टि की जा रही है। पुलिस फॉरेंसिक टीम से आरोपी के फोन की जांच करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह मुख्यमंत्री को बताना चाहता था कि दिल्ली में तीन लाख कुत्तों की जिंदगी का सवाल है।